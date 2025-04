A equipe da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Boer, em Americana, promoveu na segunda-feira (28) uma ação educativa voltada à prevenção e controle da hipertensão arterial. A iniciativa buscou conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce, da adoção de hábitos saudáveis e do acompanhamento contínuo da pressão arterial.

A atividade foi conduzida pela enfermeira Vitória Sacomandi, com apoio de estagiárias de enfermagem da Faculdade de Americana (FAM). Durante a ação, os usuários da UBS receberam orientações sobre fatores de risco, estratégias de prevenção e formas adequadas de monitoramento da pressão.

Entre os principais fatores de risco para o desenvolvimento da hipertensão estão o histórico familiar da doença, o sedentarismo, a alimentação inadequada — especialmente com excesso de sal e gordura —, o consumo excessivo de álcool, o tabagismo, a obesidade e o estresse. A iniciativa reforçou a importância de hábitos de vida mais saudáveis como forma de prevenção.

“A educação em saúde voltada à hipertensão arterial é fundamental para prevenir complicações e promover qualidade de vida. Hoje, nossos profissionais abordaram esse tema com os usuários da unidade para reforçar a conscientização sobre a importância da prevenção”, destacou a enfermeira Vitória Sacomandi.

A diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel, também ressaltou a importância da ação. “Atividades como essa fortalecem a função educativa das nossas unidades básicas, aproximam a população dos serviços de saúde e incentivam o cuidado contínuo com a própria saúde. Nosso compromisso é oferecer informação de qualidade para que nossos usuários sejam protagonistas da sua saúde”, afirmou.

A Secretaria de Saúde de Americana reforça que ações educativas como esta são essenciais para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis, alinhadas às diretrizes do Ministério da Saúde e às necessidades locais da população.