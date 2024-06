No último Programa Eliana, 23 de junho, o público relembra momentos dos 770 programas no SBT, sendo 12 anos sob o comando de Ariel Jacobowitz. O cantor Daniel está presente no palco. Eliana ganha muitas surpresas nesse dia, incluindo uma homenagem de sua família.

“Cada lágrima que eu derramar aqui nesse programa, não é sobre tristeza, é sobre alegria, sobre celebração. Que lindo, que oportunidade estar aqui com alguns fãs que me acompanham há tantos anos, estar aqui com meu amigo Daniel, que é um cara de verdade. Será feito com muito amor”, diz Eliana.

Amizade com o Cantor Daniel

Eliana e Daniel no último programa (Foto: Rogério Pallatta/SBT)

Daniel participa do programa e apresenta grandes sucessos de sua carreira. Eliana e Daniel cantam “Nossa Senhora”, canção que acompanha a trajetória do cantor. Os dois são devotos à santa de Aparecida e prometem emocionar o público.

“Eu liguei para o Daniel e falei: ‘amigo, você está na minha história, na minha vida desde os 14 anos de idade. Você precisa estar nesse momento, neste domingo especial’. É meu amigo, quase um irmão, uma pessoa que tenho uma consideração imensa, além de ser um dos maiores cantores amados do nosso país. Ele vai dividir esse palco comigo e vai ser lindo”, conta a loira.

O Último

Quatro Mulheres Representam as 118 Participantes Que Passaram Pelo “Beleza Renovada”

Participantes relembram momentos do “Beleza Renovada”

Para comemorar a potência desse quadro, Tati, Dirce, Neiva e Claudia, quatro mulheres que participaram da atração em diferentes anos, voltam ao palco para mostrar como o “Beleza Renovada” ajudou na vida delas.; elas representam as 118 mulheres que foram reveladas no quadro. Um desfile com a música “Vogue” da Madonna vai embalar os estúdios.

“Vocês não têm noção como é legal ver vocês. Vocês estão representando as mais de 100 mulheres que passaram no palco do nosso programa e tiveram a chance de transformar as vidas. Vocês não têm noção de como eu aprendi sobre empatia, acolhimento e união feminina com cada uma de vocês, porque vocês acreditaram em mim e na minha equipe, confiaram suas histórias e foram acolhidas aqui. Com cada história, eu aprendi a ser uma mulher melhor. Eu entendo meus privilégios como mulher, agradeço a Deus todos os dias por eles, mas vocês me ensinaram muito”, declara Eliana às participantes.

