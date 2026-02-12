Policiais militares detiveram três pessoas na terça-feira (10); tráfico de drogas no Recanto do Sol e dois capturados no Condomínio Coronel e no São Jerônimo

Equipes do 48º Batalhão de Policiamento Militar do Interior (BPM/I) registraram três ocorrências nesta terça-feira (10), nas cidades de Hortolândia e Sumaré, resultando em uma prisão por tráfico de drogas e na captura de dois procurados pela Justiça.

No período da tarde, em Hortolândia, policiais atenderam a uma denúncia de tráfico de drogas em uma residência localizada na Rua Algodão da Praia, no bairro Recanto do Sol. Após contato com os moradores e autorização para buscas no imóvel, a equipe localizou 32 gramas de cocaína escondidas dentro de um objeto, além de R$ 832,00 em dinheiro. Um dos abordados assumiu a posse dos entorpecentes e do valor em espécie, confessando a prática de tráfico. A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial, onde o indivíduo permaneceu à disposição da Justiça.

Já durante a noite, em Sumaré, duas capturas de procurados foram efetuadas durante patrulhamento de rotina. Na Rua dos Curiós, no bairro São Jerônimo, um homem foi abordado e, embora nada de ilícito tenha sido encontrado com ele, consulta aos sistemas policiais apontou mandados de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi conduzido ao Plantão Policial e permaneceu preso.

Pouco depois, na Rua São Timóteo, no Condomínio Coronel, outro indivíduo foi abordado. Assim como na ocorrência anterior, nada de irregular foi localizado durante a busca pessoal, porém havia contra ele um mandado de prisão em aberto pelo crime de ameaça, conforme o artigo 147 do Código Penal. O homem também foi encaminhado ao Plantão Policial e ficou à disposição da Justiça.