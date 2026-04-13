Ação da Polícia Civil flagra esquema de tráfico em estabelecimento no Mathiensen; suspeitos usavam maquininha e pix

A Polícia Civil, através da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Americana, realizou na manhã desta segunda-feira (13) a Operação “Adega Boa Hora”, que resultou na prisão em flagrante de um homem de 22 anos por tráfico de drogas, no bairro Jardim Mathiensen, em Americana.

A ação teve como alvo uma adega localizada na Rua das Seriemas, apontada como ponto de venda recorrente de entorpecentes. Segundo a polícia, investigações prévias com trabalho de inteligência e monitoramento confirmaram a prática ilegal e revelaram o modo de atuação dos envolvidos.

De acordo com a Dise, os suspeitos permaneciam dentro do estabelecimento, protegidos por grades, enquanto os usuários adquiriam as drogas do lado de fora. As transações eram realizadas tanto em dinheiro quanto por meio de maquininha de cartão e transferências via Pix.

Casal deu fuga

Com base nas evidências, a Justiça autorizou mandado de busca e apreensão, que foi cumprido com apoio da Romu Canil da Guarda Municipal de Americana. Durante a operação, o investigado K.H.S.R., de 22 anos, foi abordado no interior do comércio.

Ainda durante a ação, um casal que estava escondido em um compartimento ao lado da adega conseguiu fugir por uma rota previamente preparada, passando pelos telhados de imóveis vizinhos. Apesar do cerco policial, eles não foram localizados.

No local, os agentes apreenderam 111 pedras de crack, 15 porções de maconha e 8 porções de cocaína, além de R$ 343 em dinheiro, dois celulares, uma maquininha de cartão, comprovantes de transações (incluindo entregas por aplicativo), cartões bancários, documentos e cadernos com anotações, que agora serão analisados no inquérito policial.

O suspeito foi conduzido à sede da Dise, onde teve a prisão em flagrante formalizada por tráfico de drogas. Após exame cautelar, ele foi encaminhado à Cadeia Pública de Sumaré, onde permanece à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.