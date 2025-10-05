A livraria Casa Littera, localizada na Rua das Poncianas, n° 869, Jardim Glória, Americana, realizará a Tardezinha Literária no próximo dia 18 (sábado), às 17h. O evento combina literatura e música, proporcionando uma experiência única onde a leitura se entrelaça com a discotecagem em vinil, sob a batuta do DJ Vinicius Blanco, que apresentará uma seleção de jazz, soul, blues e brasilidades.

Vinicius é um profissional de música e eventos desde 1993, formado em Publicidade e Propaganda pela UNIMEP. Ele possui experiência como DJ, supervisor de eventos e produtor executivo, consolidando sua carreira no cenário musical.

A proposta do evento é criar uma atmosfera intimista, onde a literatura será acompanhada por músicas que evocam emoções e nostalgia. Os participantes poderão desfrutar de um food truck e de um ambiente acolhedor, enquanto saboreiam a combinação perfeita entre a magia das palavras e a alegria dos sons. Os ingressos custam R$ 30,00, com opções de bebidas e gastronomia à parte.

Convide amigos e familiares para celebrar a cultura literária e musical. Para mais informações, siga no Instagram: @livrariacasalittera ou entre em contato pelo WhatsApp: 19 98939-6301.