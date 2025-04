O União Barbarense arrancou o empate com o Colorado Caieiras, neste domingo, pelo placar de 1 a 1, e conquistou vaga nas semifinais do Campeonato Paulista da Série A4 de 2025. O jogo foi no Estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste.

No jogo de ida, realizado em Caieiras, o União Barbarense surpreendeu o time da casa e venceu por 1 a 0, podendo perder por até um gol, já que tinha melhor campanha, para avançar. Para o Colorado, só interessava uma vitórias por dois ou mais tentos de diferença para obter a classificação.

Precisando da vitória, os visitantes partiram para cima e abriram o marcador logo aos 7 minutos. Após lançamento, Misael ganhou da marcação, invadiu a área e rolou a bola para o centroavante Matheus Arcanjo, que sozinho não perdoou: 1 a 0.

Nos primeiros instantes após o tento sofrido, o União Barbarense sentiu ter saído atrás no placar e o Colorado pressionou, tentando fazer o segundo. Com o passar do tempo, o time da casa foi equilibranco as ações. Mas, a equipe de Caieiras foi para o intervalo vencendo.

No segundo tempo, aos 13 minutos, David, que já tinha cartão amarelo, fez falta dura e acabou expulso, deixando o Colorado com um jogador a menos. E aos 27′ veio o gol de empate do time da casa: Fabrício aproveitou a saída de bola erra do adversário e acionou Daniel, que mesmo pressionado conseguiu dar o passe para Danilinho marcar: 1 a 1 e classificação do União Barbarense.

O União Barbarense vai encarar o Araçatuba na semifinal

com o segundo jogo sendo em Santa Bárbara d’Oeste. No outro confronto, o Paulista de Jundiaí tem pela frente o Nacional. A FPF ainda vai divulgar datas, horários e locais dos jogos. Já o Coloado Caieiras se planeja para o restante do ano e vai definir se joga a Copa Paulista.