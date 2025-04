O União Barbarense saiu na frente na grande final do Campeonato Paulista Série A4 ao vencer o Paulista de Jundiaí por 1 a 0, fora de casa, no Estádio Doutor Jayme Cintra, nesta quarta-feira (23).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Com um desempenho consistente e muita garra, o time de Santa Bárbara d’Oeste mostrou por que merece o título e agora tem a vantagem do empate no jogo decisivo.

A partida começou equilibrada, com chances para ambos os lados e tensão dentro de campo. No segundo tempo, brilhou a estrela de Vini, que marcou o gol da vitória após aproveitar uma sobra na entrada da área — a bola ainda desviou na zaga e enganou o goleiro.

União Barbarense agora decide em casa

Mesmo com a pressão do Paulista nos minutos finais, incluindo uma bola na trave, o União segurou o resultado e deu um passo importante rumo à conquista do campeonato. A torcida barbarense já se prepara para empurrar o Leão da 13 no confronto final, que será neste sábado (26), no Estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães.



O sonho do título está mais vivo do que nunca — e o União mostrou que tem futebol e coração para fazer história!

Leia + Sobre todos os Esportes