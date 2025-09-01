Câmara vota projetos de lei que fazem homenagem a Marie Maluf e Expedito Ferreira dos Reis

Dois nomes que ajudaram a contar a história de Sumaré devem ser imortalizados pela Câmara Municipal, na sessão desta terça-feira (2). Os vereadores votam dois projetos de lei que dão o nome de Marie Maluf à unidade de saúde do bairro Parque Jatobá e nomeiam como Praça Expedito Ferreira dos Reis o espaço público de lazer no Parque General Osório, na região do Matão. A 26ª sessão ordinária do ano está agendada para as 10h, com transmissão ao vivo pelo canal da Câmara No YouTube (https://youtube.com/@CamaraSumare).

O primeiro item a ser votado na Ordem do Dia é o PL nº 263/2025, de autoria do vereador Lucas Agostinho (União Brasil), que nomeia como Marie Rose Gebara Maluf a Unidade de Saúde da Família (USF) do Parque Jatobá, que será construída ao lado da Escola Estadual Marinalva Gimenes Colossal da Cunha. Na justificativa do projeto, o vereador Lucas ressalta que Rose foi “exemplo de dedicação à família e à comunidade”.

Rose Maluf nasceu em Damasco, na Síria, em 1940, e ainda criança veio para o Brasil com sua família, fugindo de perseguições religiosas. Viveu parte da infância no Rio de Janeiro, onde estudou em um colégio de freiras e chegou a ingressar no curso de Letras na PUC-Rio, mas não concluiu devido à morte precoce de sua mãe. Em 1965, casou-se com seu primo Fuad Assef Maluf e mudou-se para Sumaré, onde se dedicou à família, ao voluntariado e à vida comunitária, participando de entidades como o Rotary Clube e a Rede de Combate ao Câncer.

Após ficar viúva em 1989, assumiu a empresa da família, conquistando respeito e admiração por sua força e dedicação. Além do trabalho empresarial, destacou-se pelo engajamento social, sendo madrinha de escolas, apoiando instituições como Apae e Pestalozzi, trazendo o Senai e o Sesi para Sumaré e promovendo ações beneficentes, como o tradicional almoço de fim de ano para mais de 200 crianças. Rose também atuou junto às Casas de Apoio de Portadores de HIV, na distribuição de sopas para moradores de rua e em diversas iniciativas solidárias, sempre com espírito pacificador e empatia. Faleceu em 2015, deixando um legado marcado pela generosidade, pelo espírito comunitário e pelo amor que espalhou entre familiares, amigos e a cidade que adotou como lar.

Hélio Silva

O segundo item da Ordem do Dia foi apresentado pelo presidente da Câmara, vereador Hélio Silva (Cidadania). O PL nº 396/2025 dá o nome de Praça Expedito Ferreira dos Reis ao espaço público de lazer localizado no cruzamento da Rua São Timóteo com a Rua São Lucas Evangelista, no Parque General Osório, região do Matão.

Nascido em 1944 em Pereira Barreto (SP), Expedito construiu uma trajetória marcada pelo trabalho, empreendedorismo e espírito comunitário. Em 1979, mudou-se para Sumaré e, ao perceber que um terreno próximo ao campo de futebol do Matão estava sem uso, enxergou ali a oportunidade de criar um espaço de lazer para os moradores do bairro.

Com iniciativa e liderança, Expedito buscou autorização da Secretaria de Esportes e Lazer, mobilizou amigos, arrecadou doações e juntos construíram uma cancha de malha e um parquinho para as crianças. O espaço tornou-se um ponto de encontro, lazer e convivência para inúmeras famílias, deixando um legado de união e solidariedade. Expedito faleceu em 2019, mas sua contribuição segue viva, especialmente porque a área passa por revitalização, reafirmando a importância da obra que ele idealizou e concretizou com a comunidade.

“A denominação desta praça é a forma mais justa de eternizar a memória de um cidadão proativo e dedicado, que doou seu tempo e sua energia para criar um ambiente de convivência e lazer que enriquece a vida no bairro até hoje”, conclui o presidente Hélio Silva.