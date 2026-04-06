Regularização de unidades habitacionais ocorre em ritmo acelerado garantindo moradia digna, saneamento básico de qualidade e energia elétrica para as famílias

A regularização do Monte Sinai avança com o trabalho realizado por equipes da Prefeitura de Hortolândia na área. A parceria com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), proporciona a construção das 152 unidades habitacionais que vão receber moradores de áreas de risco. De acordo com a Secretaria de Habitação, a obra está em ritmo avançado e será entregue no segundo semestre deste ano. A área doada pelo órgão ao município é de aproximadamente 220 mil metros quadrados.

Neste mês, o prefeito Zezé Gomes, ao lado do Governador Tarcísio de Freitas, recebeu a entrega de uma placa simbólica que marca a conclusão da implantação do sistema subterrâneo de saneamento básico no Monte Sinai. “O Monte Sinai é fruto de uma ocupação ocorrida há mais de 20 anos e o nosso Governo vem trabalhando forte para que possamos garantir a regularização e, consequentemente, a infraestrutura necessária, oferecendo dignidade para as pessoas que moram no bairro”, destacou o prefeito Zezé Gomes.

“Todos estes avanços acontecem dentro do contexto de regularização fundiária do bairro, Também estamos estudando a ampliação da coleta do lixo doméstico”, explica o secretário de Habitação, Renato Franceschini.

As instalações das redes subterrâneas de esgoto e águas pluviais que garantem saneamento básico de qualidade para aproximadamente 650 famílias já foram concluídas. O serviço foi realizado em parceria com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).

Já a iluminação das ruas, fruto da parceria com a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz), é essencial na distribuição de energia com iluminação de LED. Em 2022, na área, foram instalados 117 postes e cerca de 5.700 metros de cabos para a implantação da rede elétrica. Em cada lote, também foram instalados gratuitamente e de maneira individual, o poste padrão de entrada e o relógio de medição do consumo de energia. Também de forma gratuita foram instalados os kits cavaletes para hidrômetro. Além disso, foi realizada a abertura e o nivelamento de sete vias na região realizada por equipes da Prefeitura com maquinário específico.