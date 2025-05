Um casal suspeito de tráfico de drogas e associação ao tráfico foi preso em flagrante durante a ação da “Operação Caminhos Seguros”, realizada pela Polícia Civil de Americana na manhã desta quinta-feira (15) no bairro Monte Verde.

Segundo informações da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana, os agentes realizavam o patrulhamento para o cumprimento de mandados de prisão obtidos na Justiça, quando receberam denúncia anônima sobre o comércio de entorpecentes no local. Ao chegarem ao imóvel, na margem da estrada Ivo Macris, que liga os municípios de Americana e Cosmópolis, os policiais avistaram uma motocicleta com placa artesanal, estacionada em frente à casa, que não possuía muros ou portão.

Ocorrência no Monte Verde

Durante a abordagem, um homem de 45 anos tentou fugir dos policiais civis e descartou uma porção de crack pelo caminho. Ele acabou detido em seguida e, na revista pessoal, os policiais encontraram outra pedra de crack e R$ 16 em dinheiro trocado. Durante buscas no imóvel, foram encontradas 91 pedras de crack, embaladas de forma semelhante, assim como duas porções de maconha. A companheira do acusado, uma mulher de 40 anos, também foi presa no local.

Além das drogas, foi apreendida uma motocicleta, de marca Honda e modelo Elite 125, que utilizava uma placa artesanal. Com isso, foi configurado ainda o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311 do Código Penal. Por fim, o casal foi conduzido à Cadeia Pública, onde permanecerá à disposição da Justiça para audiência de custódia.