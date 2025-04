Unimed comemora dia Mundial da saúde com yoga e caminhada

Nesta segunda-feira (07), a Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana realizou um evento gratuito e aberto ao público no Jardim Botânico de Americana, em celebração ao Dia Mundial da Saúde.

Aproximadamente 30 pessoas estiveram presentes.

A programação teve início às 08h, com uma aula de yoga na cadeira, conduzida pela professora Laura Andrade, beneficiária que faz parte do Programa Viver Bem, na qual os participantes aprenderam técnicas para melhorar a respiração e o equilíbrio.

Unimed e programa Viver Bem

Em seguida, foi realizada uma caminhada e depois uma aula de alongamento, oferecida pelo professor do Programa Viver Bem, Ricardo Dutra Rabelo de Carvalho.

Após as atividades, os participantes receberam um material educativo com 10 passos para uma alimentação mais saudável e realizaram a verificação do Índice de Massa Corporal (IMC).

“O evento foi excelente. Eu não tinha conhecimento da yoga e achei bastante interessante a técnica de respiração que ajuda no funcionamento da caixa torácica”, disse Verônica Ozolim, uma das participantes do evento.

A ação, que contou com o apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e dos Supermercados São Vicente, que disponibilizou frutas aos participantes, está alinhada ao 7º princípio do cooperativismo (interesse pela comunidade) e reafirma o compromisso da Unimed com a promoção da saúde e a qualidade de vida da população.

Sobre o Dia Mundial da Saúde

O Dia Mundial da Saúde é comemorado anualmente no dia 07 de abril e é uma data importante para incentivar a reflexão e a adoção de hábitos mais saudáveis, proporcionando saúde e qualidade de vida no dia a dia da população.

