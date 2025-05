O Centro Universitário Unimetrocamp Wyden lança na quinta-feira da próxima semana, dia 29, o projeto Capacita Wyden 2025. Uma vez ao mês, pelo menos, as pessoas da região de Campinas terão a oportunidade de se qualificar em determinada função para buscar um espaço no mercado de trabalho.

A primeira oficina será “A arte da saboaria – Curso de Sabonete” na quinta-feira às 18h30. O objetivo é capacitar e preparar as pessoas da comunidade com aprendizado em relação à saboaria de forma acessível. A coordenadora do Curso de Farmácia, Juliana Savioli Simões será a responsável.

Para se inscrever, basta acessar o link https://forms.office.com/r/PzuyVgKjN4 e preencher o formulário. As vagas são limitadas para 25 pessoas e os participantes do curso receberão certificados de conclusão.