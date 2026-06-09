A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Dona Rosa, localizada na região do Parque Gramado, em Americana, realizou na última semana um treinamento voltado ao uso correto e seguro das bombas de infusão, equipamentos amplamente utilizados na administração controlada de medicamentos e soluções intravenosas. A capacitação foi destinada aos enfermeiros e técnicos de enfermagem da unidade.

Ministrado pela enfermeira administrativa Daniela Rodrigues, o treinamento teve como objetivo atualizar e reforçar os conhecimentos das equipes sobre o funcionamento dos equipamentos, os protocolos de utilização e as boas práticas relacionadas à terapia infusional, promovendo mais segurança aos pacientes e mais qualidade na assistência prestada.

Durante a capacitação, os profissionais receberam orientações teóricas e práticas sobre programação, monitoramento, identificação de alarmes e cuidados necessários para assegurar a correta administração de medicamentos. Também foram abordadas situações do cotidiano assistencial, com foco na prevenção de intercorrências e na otimização dos processos de atendimento.

Essenciais na assistência de urgência e emergência, as bombas de infusão permitem a administração precisa de medicamentos, soros e outras terapias intravenosas. O uso adequado dessa tecnologia contribui para a redução de falhas, garante maior controle sobre as doses administradas e favorece a eficácia dos tratamentos.

Profissionais

“A capacitação permanente dos profissionais é fundamental para assegurar um atendimento cada vez mais qualificado, humanizado e eficiente. As bombas de infusão são equipamentos essenciais no cuidado aos pacientes e exigem conhecimento técnico e atenção constante das equipes. Investir em treinamento é investir na segurança do paciente, na qualidade assistencial e no aperfeiçoamento contínuo dos profissionais, refletindo diretamente na excelência do atendimento prestado à população”, destacou Hortência Gomes, coordenadora de Enfermagem e Qualidade da UPA Dona Rosa.

A iniciativa integra o programa de educação continuada da unidade, que promove regularmente treinamentos e atualizações para os profissionais de saúde, fortalecendo a qualificação das equipes e contribuindo para a melhoria contínua dos serviços oferecidos à população.

“Essa capacitação é mais um reflexo do nosso compromisso em modernizar a saúde de Americana e oferecer um atendimento de excelência à comunidade. Ao atualizar constantemente nossos técnicos e enfermeiros para o uso preciso dessas tecnologias, garantimos um cuidado muito mais seguro, ágil e humanizado nas nossas unidades”, ressaltou o secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner.

A UPA Dona Rosa é administrada pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.