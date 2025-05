A equipe da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Dona Rosa, na região do Parque Gramado, em Americana, promoveu nesta sexta-feira (2) um treinamento prático sobre higienização das mãos com todos os colaboradores da unidade. A ação reforça a importância dos cuidados no ambiente hospitalar e integra a programação do Dia Mundial de Higiene das Mãos, celebrado em 5 de maio

Durante o treinamento, os profissionais participaram de uma dinâmica interativa utilizando tinta guache neon misturada com álcool em gel. Após espalharem a mistura nas mãos, os participantes as colocavam dentro de uma caixa com luz negra, revelando as áreas onde a “contaminação” ainda permanecia. Em seguida, faziam nova higienização e repetiam o processo, podendo visualizar quais partes foram lavadas corretamente e quais ainda apresentavam resíduos.

“O objetivo desse treinamento foi despertar uma reflexão importante sobre a nossa rotina de cuidados. Muitas vezes, na correria do dia a dia, não percebemos que pequenas falhas na higienização das mãos podem colocar em risco a saúde dos nossos pacientes e até mesmo a nossa. Ao utilizar uma metodologia prática e visual, conseguimos mostrar de forma clara que a lavagem correta das mãos é uma das atitudes mais simples e, ao mesmo tempo, mais eficazes na prevenção de infecções”, explicou a coordenadora da UPA Dona Rosa, Roberta Tamaro.

“A ação reforça o compromisso da UPA com a segurança do paciente, o controle de infecções e a valorização do trabalho consciente dos profissionais de saúde. A iniciativa demonstra como a capacitação contínua e o engajamento da equipe podem fazer a diferença no cuidado diário com a população. Parabenizo todos os profissionais envolvidos pelo comprometimento e pela criatividade em abordar um tema tão essencial como a higienização das mãos”, enfatizou o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A UPA Dona Rosa é administrada pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.