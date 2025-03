UPA São José completa 2 anos com 177 mil atendimentos

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São José, na região da Cidade Jardim, completa, nesta terça-feira (25), dois anos de funcionamento com portas abertas 24 horas por dia para o atendimento da população. Símbolo do projeto de descentralização dos serviços na Saúde de Americana, a primeira unidade sob este modelo no município já realizou 117.819 atendimentos. O índice de aprovação dos pacientes que passaram pela unidade é de 94%.

“A UPA São José foi um passo muito significativo para o nosso projeto de avanço da Saúde para Americana, especialmente com a descentralização no atendimento. A cidade precisava de novos equipamentos mais perto das pessoas, com mais conforto, facilitando o acesso. Acompanhamos de perto, com muita alegria, esses dois primeiros anos da UPA São José, com a convicção de que estamos no caminho certo e amparados pelo próprio índice de satisfação da população”, celebra o prefeito Chico Sardelli.

Com atendimento ininterrupto, a UPA São José conta com uma equipe de profissionais que inclui médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêutico, auxiliares de farmácia, técnicos de radiologia e setor administrativo, sob a proposta de agilidade e humanização na recepção aos pacientes.

A unidade apresenta aprovação de 94% dos usuários, conforme pesquisa de satisfação respondida por 1.192 pessoas em 2024. Além da média diária de 250 atendimentos, foram feitos 70.134 exames laboratoriais, 28.392 exames de raio-X e 349.936 procedimentos de enfermagem desde a inauguração.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

“A UPA São José se consolidou como uma importante referência no atendimento de urgência e emergência em Americana. Nestes dois anos, a unidade tem demonstrado um compromisso exemplar com a qualidade do serviço prestado à população, garantindo um atendimento ágil e eficiente. Seguimos investindo na melhoria da saúde pública, ampliando o acesso e fortalecendo essa parceria de sucesso”, destaca o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Para que a unidade fosse inaugurada em 25 de março de 2023, o prédio onde está localizada passou por obras que incluíram revisão total do telhado e sistemas de calhas, substituição de portas e pisos, revisão da rede hidráulica, serviços de marcenaria e serralheria, substituição de esquadrilhas e revestimentos, instalação de ar-condicionado, colocação de alambrados, comunicação visual, pintura, reestruturação elétrica e da rede de gases, nova área de recepção, entre outras melhorias. Foram investidos R$ 2,2 milhões entre reformas estruturais e aquisição de mobiliários e equipamentos.

Chavantes administra UPA São José

“A UPA São José tem se esforçado para oferecer atendimento de qualidade de forma permanente, ao mesmo tempo que lida com um aumento na demanda por serviços de saúde, especialmente em tempos desafiadores, como o atual cenário da dengue. A equipe tem trabalhado arduamente para garantir que os pacientes recebam o cuidado necessário, visando um atendimento completo e eficiente para todos”, diz o diretor do Grupo Chavantes em Americana, Ruy Santos.

“Além das vantagens imediatas no atendimento, a UPA também desempenha um papel crucial na distribuição do atendimento antes concentrado no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, permitindo que pacientes sejam atendidos em sua região. A unidade tem se adaptado constantemente às demandas, implementando melhorias e serviços que atendam às necessidades de saúde dos moradores”, ressalta a coordenadora da UPA São José, Janine Teles.

A UPA São José é administrada pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana. A unidade está localizada na Avenida de Cillo, nº 2.310, no bairro Jardim São José, ao lado do estacionamento do Supermercado São Vicente, aberta 24 horas por dia.

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento