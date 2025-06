A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São José, na região da Cidade Jardim, em Americana, oficializou nesta terça-feira (3) a posse da Comissão de Ética de Enfermagem, com a presença de representantes do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP).

Composta por profissionais da própria UPA, a comissão atuará na orientação das equipes, mediação de conflitos e promoção de ações educativas voltadas à valorização do exercício profissional.

“A iniciativa marca um importante avanço na consolidação de práticas éticas dentro da UPA, fortalecendo o compromisso da instituição com a humanização do cuidado e o respeito às normas que regem a profissão de enfermagem”, destacou a coordenadora da unidade, Janine Teles.

A presença do Coren-SP reforça a legitimidade da comissão e destaca a importância desse tipo de estrutura em unidades públicas de saúde, contribuindo para a melhoria contínua dos serviços prestados.

“A instalação da Comissão de Ética de Enfermagem na UPA São José é um passo essencial para o fortalecimento das boas práticas e da responsabilidade no cuidado com a vida. A ética é o alicerce da atuação em saúde e, ao dar esse protagonismo aos profissionais da enfermagem, reafirmamos nosso compromisso com a qualidade, o respeito e a humanização no atendimento à população de Americana”, afirmou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Composição:

Presidente: Carla Amabili Sobrinho

Secretária: Bárbara Marto

3º Membro: Lucas Sampaio

4º Membro: Maísa Simonelli

5º Membro: Marluce Silva

6º Membro: Jayne Carvalho

7º Membro: Edna de Lima

A UPA São José é administrada pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.