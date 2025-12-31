A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24h São José, localizada na região da Cidade Jardim, em Americana, realizou, nesta terça-feira (22), a entrega dos brinquedos arrecadados durante a campanha de Natal promovida na unidade. As doações foram destinadas à Coasseje (Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus) e serão entregues para crianças atendidas pela instituição.

A campanha de arrecadação foi realizada ao longo das últimas semanas e contou com o engajamento de colaboradores da unidade e da população. Os brinquedos arrecadados foram organizados e encaminhados à Coasseje, que fará a distribuição às crianças assistidas.

A iniciativa teve como objetivo contribuir para a promoção do bem-estar emocional das crianças, especialmente durante as celebrações de fim de ano, quando ações solidárias ganham ainda mais significado. A entrega dos brinquedos simboliza o cuidado que vai além da assistência em saúde, fortalecendo valores como empatia, carinho e responsabilidade social.

Ações

De acordo com a coordenadora da UPA São José, Janine Teles, a campanha integra as ações permanentes de humanização desenvolvidas pela unidade. “Acreditamos que o cuidado em saúde também passa por gestos de solidariedade. Essa campanha mobilizou nossa equipe e a comunidade, e poder contribuir com a Coasseje é uma forma de levar alegria às crianças e reforçar nosso compromisso com o cuidado humanizado”, destacou.

A unidade mantém, ao longo do ano, projetos e ações voltados à humanização do atendimento e ao fortalecimento de parcerias com instituições sociais, reafirmando seu papel como um serviço público comprometido com o acolhimento e com o bem-estar da população.

A UPA São José é administrada pelo Grupo Chavantes, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.