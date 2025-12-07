A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São José, na região da Cidade Jardim, em Americana, realizou esta semana dois simulados de abandono de emergência, com o objetivo de aprimorar a resposta das equipes em situações de risco e garantir ainda mais segurança para pacientes e colaboradores. As atividades foram conduzidas pelo técnico de segurança do trabalho e instrutor de brigada de emergência do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, Victor Hugo Kremer.

Durante o exercício, foram testados protocolos de evacuação, comunicação interna e integração entre os setores em cenários críticos. Uma das simulações incluiu a presença de uma “vítima”, permitindo que os profissionais treinassem não apenas a evacuação, mas também o atendimento inicial e a remoção segura em situações de emergência. A iniciativa permitiu identificar oportunidades de melhoria, padronizar rotinas e fortalecer a tomada de decisão sob pressão.

Ações

Segundo o instrutor, ações como essa fortalecem a prontidão das equipes. “O simulado cria um ambiente controlado para que todos pratiquem as condutas corretas. Quando treinamos, aumentamos a segurança e reduzimos o risco em situações reais”, explicou Victor Hugo.

A coordenadora da UPA São José, Janine Teles, destacou a importância do envolvimento dos profissionais. “Nossa equipe participou com empenho e seriedade. Esses treinamentos reforçam a cultura de prevenção e garantem que todos saibam como agir rapidamente, protegendo vidas”, ressaltou.

O compromisso com a segurança do paciente e com a qualidade do atendimento segue como prioridade na UPA São José, administrada pelo Grupo Chavantes em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.