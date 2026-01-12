A Unidade de Pronto Atendimento na região da Cidade Jardim, em Americana, apresentou números expressivos

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São José, na região da Cidade Jardim, em Americana, apresentou números expressivos ao longo de 2025, reafirmando seu papel fundamental na rede de urgência e emergência do município. No período, a unidade registrou 88.040 atendimentos, garantindo acolhimento e assistência contínua à população.

Além disso, foram realizados 71.244 exames, essenciais para o diagnóstico e a condução adequada dos casos. Desse total, 15.424 exames de raio-X contribuíram para ampliar a resolutividade e a agilidade no atendimento. A unidade também contabilizou 183.942 procedimentos de enfermagem, evidenciando a atuação permanente das equipes multiprofissionais.

A coordenadora da UPA São José, Janine Teles, destacou o empenho dos profissionais que atuam na linha de frente. “Esses resultados são fruto do trabalho integrado das equipes médicas, de enfermagem e de apoio. Cada atendimento, exame e procedimento representa dedicação, esforço e cuidado com o paciente. É um trabalho intenso, realizado com responsabilidade, acolhimento e foco na resolutividade”, afirmou.

Mais do que volume

Para o diretor geral, Ruy Santos, os números refletem muito mais do que volume de atendimentos. “Os dados registrados demonstram a importância estratégica da unidade para a rede de urgência e emergência. Eles representam o compromisso das equipes com um atendimento responsável, humanizado e de qualidade, garantindo assistência à população todos os dias do ano”, ressaltou.

Os números consolidados de 2025 reforçam o compromisso da UPA São José com a qualidade dos serviços prestados e com a humanização do atendimento à população.

O secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, apontou que os números refletem o fortalecimento da rede de urgência e emergência do município. “Os mais de 88 mil atendimentos e quase 184 mil procedimentos de enfermagem demonstram a capacidade de resposta da unidade e o compromisso da gestão com uma assistência eficiente, resolutiva e humanizada. Esses resultados são fruto de investimentos contínuos, planejamento e, principalmente, da dedicação dos profissionais que atuam diariamente para garantir cuidado e segurança à população”, declarou.

A UPA São José é administrada pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.