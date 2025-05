As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) São José e Dona Rosa se transformaram, nesta segunda-feira (12), em espaços de celebração para homenagear enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem no Dia Internacional da Enfermagem. Além de discursos de reconhecimento, os profissionais receberam mimos personalizados e participaram de uma dinâmica interativa que destacou a importância do trabalho em equipe e do cuidado humanizado.

O evento teve início com uma recepção calorosa, na qual cada profissional foi presenteado com kits contendo itens como caderno, caneta, chocolates e bolo. “São gestos simples, mas que carregam um significado imenso. Queremos que sintam o quanto são valorizados”, afirmou a coordenadora da UPA São José, Janine Teles.

Na UPA Dona Rosa, a comemoração ganhou um toque lúdico com a realização de uma dinâmica. “Foi um momento de descontração, mas também de reflexão. Lembramos que, mesmo em meio ao grande fluxo de atendimentos, somos uma rede que se fortalece unida”, destacou a coordenadora da unidade, Roberta Tamaro.

Com mais de 150 profissionais atuando nas duas UPAs, a data reforçou que, por trás de cada curativo aplicado ou medicação administrada, existem histórias de resiliência e dedicação que merecem ser celebradas não apenas no dia 12 de maio, mas todos os dias.

“A celebração do Dia da Enfermagem nas UPAs São José e Dona Rosa representa um justo reconhecimento ao trabalho essencial desses profissionais, cuja dedicação e competência são pilares fundamentais para a qualidade do atendimento em nossa rede de saúde”, declarou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A UPAs São José e Dona Rosa são administradas pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.