Um carro forte foi roubado no início da noite desta terça-feira na Rodovia dos Bandeirantes, altura do Km 125, próximo ao Graal, em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo informações levantadas pelo NM, há pelo menos 5 vítimas e muitas viaturas no local. Os bandidos atiraram contra os vigilantes, que teriam fugido para área de mata das proximidades. Um caminhoneiro também teria se ferido com um tiro no ombro.

Ocorrência em andamento.