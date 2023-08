A Usina Furlan recebeu uma proposta no valor de RS200 milhões para compra de diversas áreas do grupo nas cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa. A proposta foi feita por um grupo de fora dessas cidades.

O valor milionário foi apresentado aos acionistas na manhã desta quarta-feira e o grupo estudo o aceite da proposta. A decisão da venda deve acontecer ainda essa semana.

Segundo fontes do Portal Novo Momento, a Usina está com dificuldades no caixa e por esse motivo estuda, entre outras alternativas, a venda de fazenda na região.

