A Secretaria de Saúde de Sumaré, por meio da Vigilância em Zoonoses, informa que a vacinação antirrábica de rotina para cães e gatos, que aconteceria nesta quinta-feira (26), foi remarcada para o dia 10 de julho. A ação, realizada sempre na última quinta-feira do mês, mediante agendamento prévio, precisou ser remarcada devido a uma manutenção elétrica no Cemitério da Saudade, localizado ao lado do setor de Zoonoses.

No mês de julho, a vacinação será oferecida em dois períodos: nos dias 10 e 31. É importante lembrar que, para receber o imunizante, o animal deve ter, no mínimo, quatro meses de idade e estar em boas condições de saúde.

A vacinação antirrábica é obrigatória por lei em todo o território nacional, sendo necessário o reforço anual em cães e gatos. No momento da aplicação, é indispensável apresentar a carteirinha de vacinação do animal, que é o único documento válido para comprovar a imunização e acompanhar o cronograma de reforços.

“A vacina antirrábica é a principal forma de controle da raiva em áreas urbanas e rurais, contribuindo para a redução dos casos em animais e, consequentemente, em humanos. Por isso, é essencial aproveitar essa oportunidade de vacinar gratuitamente os animais”, destacou o secretário de Saúde, Rafael Virginelli.

As famílias interessadas podem agendar a vacinação pelo telefone (19) 3883-7486. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, na sede da Vigilância em Zoonoses, localizada na Avenida da Saudade, s/n, Jardim Planalto do Sol.

