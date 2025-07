A campanha de vacinação contra a gripe segue em ritmo intenso em Americana, com mais de 51,9 mil doses aplicadas até o dia 9 de julho. Entre os grupos prioritários, mais vulneráveis às complicações da doença, a cobertura vacinal atinge 45,8% dos idosos, 29,1% das crianças e 27,6% das gestantes . A maior parte das doses foi aplicada na população em geral com mais de seis meses de idade, que já soma mais de 22 mil imunizações.

Com a chegada do inverno e o aumento dos casos de doenças respiratórias, a Secretaria de Saúde reforça o apelo para que a população procure uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e se vacine.

“A vacina contra a gripe é uma das formas mais eficazes de evitar internações e mortes, especialmente entre os públicos mais vulneráveis. Estamos em um período de sazonalidade da doença, e por isso é essencial que todos façam sua parte e compareçam às unidades de saúde”, destaca o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Segura, gratuito e atualizada

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Brito, reforça que o imunizante é seguro, gratuito e atualizado anualmente. “A vacina é reformulada todos os anos para proteger contra as cepas mais recentes do vírus. Quando a pessoa é vacinada, o risco de agravamento e óbito por influenza é muito menor. Por isso, nossa recomendação é clara: vacine-se”, enfatiza.

A diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel, lembra que a vacinação é simples, rápida e acessível. “A gripe pode parecer uma doença leve, mas pode evoluir para quadros graves, sobretudo em crianças, idosos e pessoas com comorbidades. Nossas equipes estão preparadas para atender e facilitar o acesso à imunização”, afirma.

A vacina está disponível em todas as UBSs do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Nas unidades dos bairros São Vito e Praia Azul, o atendimento se estende até as 20h.

A Secretaria de Saúde orienta que os moradores levem um documento com foto e, se possível, a carteira de vacinação.