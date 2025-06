O Grupo GR, uma das maiores empresas de segurança e terceirização de serviços do país, oferece 22 oportunidades de emprego para o interior de São Paulo, distribuídas às cidades de Campinas, Americana, Sumaré, Jaguariúna, Indaiatuba, Louveira, Santa Bárbara, Itapira, Jundiaí e Jacareí.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Os candidatos selecionados serão contratados sob o regime CLT e receberão salários e benefícios compatíveis com o mercado. O Grupo GR oferece ainda treinamentos contínuos e possibilidade de crescimento profissional. As informações sobre vagas e orientações para se candidatar estão no site oficial da empresa (www.grupogr.com.br), no ícone Trabalhe Conosco.

A empresa tem mais de 160 vagas de emprego este mês em todo o Brasil. A candidatura é realizada somente pelo site, sem custo para participação nos processos seletivos, por meio de plataforma digital.

Confira as vagas:

VAGAS ITU VIGILANTE 1 CONTROLADOR DE ACESSO 1 SUMARÉ CONTROLADOR DE ACESSO 2 AMERICANA VIGILANTE 1 CONTROLADOR DE ACESSO 1 JAGUARIÚNA VIGILANTE 1 CONFERENTE 2 CAMPINAS/SP CONTROLADOR DE ACESSO 2 RECEPCIONISTA 1 INDAIATUBA/SP VIGILANTE 1 JUNDIAÍ/SP VIGILANTE 3 LOUVEIRA/SP CONFERENTE 1 ANALISTA ADMINISTRATIVO 1 ITAPIRA/SP VIGILANTE 1 STA. BÁRBARA/SP VIGILANTE 2 JACAREÍ/SP PORTEIRO 1 TOTAL GERAL 22

Sobre o Grupo GR Segurança

O Grupo GR é referência nacional na prestação de serviços especializados de Segurança Patrimonial, Portaria, Controle de Acesso, Bombeiro Civil, Recepção, Limpeza, Segurança Eletrônica e atende condomínios (residenciais e comerciais), indústrias, hospitais, shopping centers, instituições de ensino, sites logísticos, redes de lojas, construtoras, facilities e empresas de vários segmentos em todo o Brasil. Atuante no mercado desde 1992, possui sede na capital paulista.

Leia + sobre economia, emprego e mercado