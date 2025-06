Vagas de até R$ 9 mil em projetos com o Grupo Boticário — HUG anuncia novas oportunidades híbridas

A HUG, empresa referência em hunting e outsourcing de profissionais de comunicação no Brasil, anunciou abertura de três vagas: Designer Visual Merchandising III, com atuação híbrida em São Paulo ou Curitiba; Analista de Arquitetura I e Analista de PR e Conteúdo III, ambas com disponibilidade para viagens e atuação em projetos do Grupo Boticário.

A contratação será no modelo PJ, com prazos de 12 meses (para a vaga de Designer) e 6 meses (para a vaga de Analista de Arquitetura e para a vaga de Analista de PR e Conteúdo). Todas contam com benefícios como WellHub (Gympass), Cartão Nação Saúde e Cartão Flash.Os interessados nas vagas devem acessar a vaga pelo site da 99jobs.

Com foco em construir um mercado mais justo, eficiente e alinhado à realidade das pessoas, a HUG atua conectando empresas e talentos de forma estratégica. A maioria das vagas oferecidas pela empresa são remotas ou híbridas, justamente por acreditar que autonomia, flexibilidade e suporte são fundamentais para que qualquer pessoa possa conciliar vida pessoal e profissional de maneira saudável — independentemente de gênero, fase da carreira ou contexto familiar.

Para Gustavo Loureiro Gomes, fundador e CEO da HUG, o desafio é romper barreiras culturais que ainda associam certas condições pessoais, como a parentalidade, à perda de produtividade.

— Na HUG, buscamos profissionais que aliem criatividade e visão técnica para desenvolver soluções com impacto visual e funcional. Trabalhamos com grandes marcas do varejo e oferecemos aos nossos talentos projetos desafiadores e de grande visibilidade.

Confira os detalhes das oportunidades:

Designer Visual Merchandising III – Foco Criativo

• Remuneração: R$ 9.100 (PJ – 12 meses)

• Local: Híbrido (São Paulo ou Curitiba)

• Requisitos: Ensino Superior completo em Design Gráfico, Design Industrial ou Publicidade, domínio do pacote Adobe, experiência com visual merchandising e conhecimento em softwares 3D (preferencialmente Blender).

• Diferenciais: Vivência em cenografia para varejo, mercado de beleza, moda ou luxo.

• Link da vaga:

https://99jobs.com/hug-conecta/jobs/447501-designer-visual-merchandising-iii-foco-criativo

Analista de Arquitetura I – Projetos de Lojas

• Remuneração: R$ 5.000 (PJ – 6 meses)

• Local: Híbrido, com disponibilidade para viagens

• Requisitos: Formação em Arquitetura e Urbanismo, domínio de AutoCAD e SketchUp, experiência com projetos de varejo e boa gestão de cronogramas e fornecedores.

• Diferencial: Conhecimento em Enscape.

• Link da vaga:

https://99jobs.com/hug-conecta/jobs/447314-analista-de-arquitetura-i-projetos-de-lojas

Analista de PR e Conteúdo III – Comunicação Estratégica

• Remuneração: R$ 8.500 (PJ – 12 meses)

• Local: Híbrido (Disponibilidade para viagens)

• Requisitos: Formação em Comunicação, Jornalismo ou áreas afins; domínio em estratégias de conteúdo, relacionamento com imprensa e PR digital; experiência com grandes marcas.

• Diferenciais: Atuação prévia com projetos de branding, ESG ou em agências.

• Link da vaga:

https://99jobs.com/hug-conecta/jobs/448097-analista-de-pr-e-conteudo-iii

Sobre a HUG

A HUG é uma gestora de talentos – especialista no mercado de comunicação. A empresa nasceu para conectar pessoas de um jeito ágil e descomplicado, simplificando caminhos e possibilitando o diálogo entre empresas e profissionais, para compor times e projetos de diferentes tamanhos, com transparência e responsabilidade. A HUG nutre e desenvolve uma comunidade de talentos que está em constante crescimento, onde as pessoas são o centro de todo o processo.

