Em breve as ruas de Nova Odessa deverão ter placas de trânsito que indicam vagas preferenciais de estacionamento também para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). Mas o assunto rendeu na sessão desta segunda-feira (30), a última antes do recesso.

O vereador André Faganello (Podemos) é autor do projeto de lei 14/2025, que prevê a obrigatoriedade de inserção do símbolo mundial do TEA nas placas indicativas de vagas preferenciais em estacionamentos públicos e privados do município.

O parlamentar esteve na sexta-feira (27) no Setor de Trânsito e conferiu de perto as novas placa. No entanto, o prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD) vetou o projeto que havia sido aprovado no Poder Legislativo.

“Nesta segunda-feira (30) fui surpreendido com o protocolo do veto do prefeito ao meu projeto”, contou Faganello. Além do símbolo do TEA, os equipamentos possuem o aviso de vagas especiais para deficientes físicos e gestantes – estas últimas, alvo de projeto da vereadora Márcia Rebeschini (União).

Na justificativa do veto, o prefeito lembra que as pessoas com TEA são legalmente reconhecidas como pessoas com deficiência, conforme a Lei Federal 12.764/2012. “Tal reconhecimento já lhes assegura, no âmbito nacional, o acesso às vagas de estacionamento destinadas às pessoas com deficiência”, frisa.

Regulamentação

Sendo assim, acrescenta o Poder Executivo, “não havendo necessidade de regulamentação adicional em âmbito municipal para garantir esse direito”. Ou seja, “a proposta incorre em redundância normativa e não acrescenta efetividade às garantias já estabelecidas por normas superiores”.

Um ponto que irritou Faganello na explicação do veto foi: “A propositura revela-se incompatível com o interesse público, ao impor obrigações sem qualquer tipo de planejamento técnico ou financeiro”. Além disso, que “a proposta implica em gasto desnecessário”, pelas pessoas com TEA já serem amparadas com a sinalização de deficientes.

A PMNO alega “custo significativo, que pode resultar na destinação inadequada de recursos públicos e na eventual supressão de políticas públicas mais urgente e necessárias”. Também explica que existe “risco concreto de comprometer a continuidade de serviços públicos já em execução. Afetando negativamente serviços públicos essenciais”.

É dito ainda que a matéria apresenta “vício de natureza financeira-orçamentária”, por criar despesa obrigatória sem apresentar estimativa de impacto de gastos nem indicar fontes de custeio. “A ausência de tais elementos compromete a legalidade e a viabilidade da medida”, reitera. Além da Lei de Responsabilidade Fiscal, infringiria a Lei Orgânica do Município.

“Acho que o prefeito não sabia que na sexta-feira eu estive no setor e vi as placas prontas”, revela o vereador. “A prefeitura compra as placas cruas e manda imprimir. Nova Odessa tem no máximo 200 placas e o Setor de Trânsito já mais de 50% dessas placas prontas. Mas mesmo assim o prefeito protocolou o veto”, completa.

Após o término do recesso legislativo, no mês de julho, a Câmara de Nova Odessa deve votar o veto do prefeito ao projeto do vereador.