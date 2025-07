Eságio em alta- O Grupo NC, um dos maiores conglomerados empresariais do país, está com inscrições abertas para a nova edição de seu Programa de Trainee, que conta com oportunidades para as cidades de Hortolândia/SP, Campinas/SP e Manaus/AM.

Com foco na formação de futuros especialistas e líderes, o programa oferece duas trilhas de desenvolvimento: Trilha de Negócios, com vagas em Campinas/SP e Hortolândia/SP (nas áreas de Finanças, Marketing, Comercial e Inteligência de Mercado), e Trilha Industrial, com vagas em Hortolândia/SP e Manaus/AM (nas áreas de Operações, Pesquisa & Desenvolvimento e Excelência Operacional).

A jornada inclui desafios reais, participação em projetos relevantes, mentoria com líderes e uma trilha estruturada de aprendizado, com possibilidade de alocação provisória na China ou Índia ao longo do Programa e podendo até ser permanente após o programa finalizado.

Para participar, é necessário ter graduação concluída entre janeiro de 2021 e julho de 2025, sem restrição de cursos.

Os interessados também deverão possuir conhecimentos de inglês, disponibilidade para viagens e para atuar presencialmente nas localidades das vagas.

Os trainees selecionados receberão remuneração no valor de R$ 7.968,44 e um pacote de benefícios que inclui vale-alimentação no valor de R$ 690,00, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, refeitório no local, vale-transporte, entre outros benefícios.

Saiba mais e inscreva-se: https://www.estagiotrainee.com/post/programa-de-trainee-grupo-nc-2025

