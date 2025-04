A Prefeitura de Americana deposita neste domingo, dia 27, o vale-alimentação dos servidores públicos municipais já com o novo valor de R$ 980,00. Na segunda-feira, dia 28, será creditada também a diferença de R$ 140, referente aos meses de março e abril, uma vez que o reajuste tem efeito retroativo a 1º de março de 2025. Antes da atualização, o benefício era de R$ 910, o que representa um aumento de 7,7%. Ao todo, 4.186 servidores municipais serão beneficiados.

“Nosso objetivo é valorizar o funcionalismo. São eles que prestam diversos serviços à população e merecem ser valorizados”, destaca o secretário de Administração, Eduardo Flores.

Além da correção no vale-alimentação, a Prefeitura concedeu reajuste salarial de 7%. O adiantamento do pagamento de abril, no último dia 16, já foi realizado com o novo percentual. Os valores retroativos ao reajuste, considerado a partir de 1º de março, serão depositados junto à folha de pagamento no próximo dia 5 de maio.

O reajuste foi oficializado pela Lei nº 6.933/2025, publicada no Diário Oficial do Município em 16 de abril.