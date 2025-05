Valor médio do presente de Dia das Mães será R$ 250 em Sumaré

O Procon de Sumaré divulgou os resultados de uma pesquisa de intenção de compras para o Dia das Mães, que revela uma forte tendência entre os consumidores por presentes de valor simbólico e de uso pessoal.

Segundo o levantamento, os produtos mais procurados neste ano são:

-Roupas, com média de R$ 250

-Perfumes, cosméticos e artigos de beleza, com preço médio de R$ 160

-Calçados, bolsas e acessórios, com média de R$ 159

A pesquisa mostra ainda que cerca de um terço dos consumidores pretende gastar no máximo R$ 250 nas compras para a data comemorativa. Por outro lado, produtos como eletrodomésticos, utensílios domésticos e itens de informática, incluindo celulares, aparecem com menos de 4,5% das intenções de compra.



Para o secretário de Controle Interno e Transparência, Alisson Chuma, os dados indicam uma mudança no perfil de consumo, com foco em presentes mais pessoais. “As escolhas mostram que os filhos estão atentos à personalidade e autoestima de suas mães, buscando presentes que representem carinho e cuidado”, ressaltou o secretário.

Atenção a golpe e fraudes pela internet

O Procon Sumaré faz ainda um alerta importante para o período: atenção redobrada com ofertas recebidas por redes sociais, mensagens ou e-mails. “Desconfie de promoções muito vantajosas. Antes de efetuar qualquer compra, verifique se o site é confiável. Golpes são comuns em datas comemorativas”, finalizou o secretário Alisson Chuma.

Confira outras dicas pro Dia Das Mães

– Confirme se o site tem conexão segura: na barra de endereços, procure por “https” e um cadeado ao lado do endereço do site.

– Cuidado com links enviados por e-mail ou redes sociais: evite clicar em links desconhecidos. Prefira digitar o endereço da loja diretamente no navegador.

– Exija nota fiscal e guarde comprovantes de pagamento: esses documentos são essenciais para eventuais trocas ou reclamações.

– Verifique a política de troca e devolução: em compras online, o consumidor tem até 7 dias após o recebimento para se arrepender da compra, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

