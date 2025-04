O Varejão de Peixes de Santa Bárbara d’Oeste, tradicional durante a Semana Santa, será realizado nos dias 16, 17 e 18 de abril – quarta, quinta e sexta-feira.

A ação acontecerá na Praça Rossi Armênio, no Jardim Europa, na Praça da Migração, no Jardim Pérola, na Avenida Antônio Pedroso, no Planalto do Sol II, na Avenida da Amizade, na Avenida Pérola Byington, no Centro (local da Feira Livre) e na Área de Bem-Estar e Lazer do Santa Rita do Santa Rita, localizada na Rua Benjamin Wiezel.

A comercialização é feita por feirantes devidamente credenciados pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. Mais informações podem ser obtidas na Divisão FOP (Fiscalização de Obras e Posturas), pelo telefone (19) 3463.7878, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Confira os locais e horários do Varejão de Peixes

Praça Rossi Armênio | Jardim Europa

Praça da Migração | Jardim Pérola

Quarta-feira (16/4): 8h às 17h

Quinta-feira (17/4): 8h às 17h

Sexta-feira (18/4): 8h às 12h

Avenida Antônio Pedroso | Planalto do Sol II

Quarta-feira (16/4): 7h às 18h

Quinta-feira (17/4): 7h às 18h

Sexta-feira (18/4): 7h às 15h

Avenida da Amizade | Próximo à Julinel Móveis e Presentes

Quarta-feira (16/4): 13h às 18h

Quinta-feira (17/4): 7h às 18h

Sexta-feira (18/4): 7h às 15h

Avenida Pérola Byington | Centro – Local da Feira Livre

Quarta-feira (16/4): 8h às 18h

Quinta-feira (17/4): 8h às 18h

Sexta-feira (18/4): 8h às 12h

Rua Benjamin Wiezel | Área de Bem-Estar e Lazer do Santa Rita

Quarta-feira (16/4): 8h às 13h

Quinta-feira (17/4): 8h às 18h

Sexta-feira (18/4): 8h às 12h