Vasco atropela São Paulo (3-1) com Dinizismo

Rayan, Nuno Moreira e Vegetti foram os artilheiros da noite. O trio de ataque estava calibrado na partida, que contou ainda com partida magistral de Coutinho, que comandou a equipe na vitória.

Primeiro tempo do Vasco

Na etapa inicial só deu Vasco. Sem deixar o São Paulo se criar, o Vasco tinha as melhores chances e tocava a bola com muita tranquilidade no meio-campo.

Em lance rápido que Paulo Henrique viu Rayan passando nas costas e achou bom passe de calcanhar, o atacante Cruzmaltino escapou na velocidade, cortou pro meio e bateu no canto do goleiro Raphael, que ainda aceitou o chute rasteiro e fraco. Deu tempo também dele roubar a bola do Enzo Díaz dentro da área, chutou pro gol e no rebote, Nuno Moreira bateu no ângulo e ampliou o placar, indo pro intervalo com 2 a 0 no marcador.

Segundo tempo

Na etapa final o Vasco começou tomando sustos e o São Paulo voltou com outra postura, atacando muito mais. Mesmo assim, não criou nada que pudesse incomodar o goleiro Léo Jardim. Aos 23 minutos, o gol que fechou o caixão: Paulo Henrique chega na linha de fundo, cruza pra trás e Vegetti afunda a rede para marcar o terceiro gol do Vasco na partida.

Com vitória garantida, Fernando Diniz promoveu algumas mudanças e segurava o placar até o fim, quando Ryan achou uma bola de fora da área e fez um golaço, sem chances para Léo Jardim. Mesmo assim, clima de festa na torcida cruzmaltina.

Agora, o Vasco fica até o fim da Copa do Mundo de Clubes longe do Z4, em 13º colocado, com 13 pontos, Aliás, ultrapassou o próprio São Paulo na tabela. Com tempo de treinamentos e a possibilidade de reforços, Fernando Diniz planeja ter um time ainda mais sólido quando o campeonato voltar.

