Design sofisticado, soluções inteligentes e acabamento premium já não são mais exclusividade de grandes iates. Estaleiros brasileiros têm apostado em lanchas de valor intermediário que unem luxo, funcionalidade e layout inteligente, especialmente para quem busca fazer um upgrade de barco.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Estes modelos têm teto “conversível”, espaços gourmet completos, amplas áreas de convivência, solários para relaxamento e interiores com quartos confortáveis, além de banheiro com chuveiro, acabamento refinado e um custo-benefício atraente. Quatro lanchas da Triton Yachts – todas com valores abaixo de R$ 2 milhões e capacidade para até 14 pessoas durante o dia — exemplificam esse conceito, ideal para famílias e entusiastas que querem mais conforto e performance a bordo.

“Sofisticação e acabamento premium são requisitos cada vez mais valorizados pelos consumidores do mercado náutico. As lanchas que acomodam familiares, amigos e com comodidades de luxo, vêm ganhando espaço justamente por atenderem esse novo perfil de público, que busca conforto e custo-benefício. Na Triton, outro diferencial é que todas as embarcações podem ser amplamente personalizadas, desde as cores externas e layout até os motores e equipamentos embarcados. Esse cuidado individualizado transforma cada barco em um projeto único e exclusivo para cada cliente. Também contamos com condições especiais para pagamento direto com o estaleiro, a compra programada ou sistemas de financiamento bancário e consórcios”, afirma Allan Cechelero, diretor de marketing da Triton Yachts, estaleiro nacional com mais de 40 anos de trajetória e sede no Paraná.

Conheça três modelos de lanchas da Triton que custam menos de R$ 2 milhões:

Triton 34 HT – A partir de R$ 1,3 milhão

Com 34 pés (10,36 metros), a Triton Flyer 34 HT é um modelo “conversível” que impressiona pelo hard top retrátil, solução que pode ser utilizada aberta, em dias de sol, ou fechada, para mais privacidade, e impressiona por ser um elemento estratégico do design, que realça a elegância esportiva da lancha. Já o amplo solário na proa e o espaço gourmet na popa com sofá em “L” e deck lateral são outros destaques desta lancha para lazer a bordo. Acomoda até quatro para pernoite, com duas camas de casal, cozinha equipada e banheiro com chuveiro. Funcionalidade, conforto e sofisticação se unem neste modelo ideal para quem busca estilo e praticidade em um barco compacto.

Triton 350 HT – A partir de R$ 1,4 milhão

Com linhas marcantes, design esportivo e dimensões que garantem muito conforto a bordo, a Triton 350 HT é uma lancha de 11 metros que se destaca pela sofisticação e amplitude dos ambientes. O modelo oferece espaços internos bem distribuídos, com dois quartos, cozinha equipada e banheiro com chuveiro. Conta ainda com um moderno cockpit integrado à área de lazer externa, com sofá em L e espaço gourmet, além de oferecer solário na proa, ideal para momentos de relaxamento. O acabamento de alto padrão se alia à versatilidade da motorização, que pode variar entre gasolina ou diesel, com potências que chegam a 300hp. É uma embarcação que atende bem navegações prolongadas, oferecendo autonomia, estilo e performance.

Triton 370 HT – A partir de R$ 1,5 milhão

Sucesso de vendas no Brasil, a Triton 370 HT combina design clássico com características esportivas. A lancha entrega uma experiência completa com seus 11,40 metros de comprimento, duas camas de casal, área gourmet com churrasqueira e plataforma submergível para lazer na água. O cockpit versátil pode ser aberto ou fechado. Com capacidade para 14 pessoas de dia e 4 à noite, é uma embarcação que alia conforto interno, com cozinha completa e armários espaçosos, navegação segura com dois motores de 250 HP, e desempenho notável, alcançando até 32 milhas por hora.

Triton Flyer 38 HT – A partir de R$ 1,8 milhão

Com 11,55 metros de comprimento e soluções que priorizam conforto, design e aproveitamento de espaço, a Triton Flyer 38 HT é um dos destaques do estaleiro brasileiro. O grande diferencial está no conceito de “open deck”, com abertura lateral a boreste acionada eletronicamente, que amplia a área externa e potencializa o uso da embarcação. O casco mais largo garante ainda mais estabilidade e conforto à navegação. Outro ponto de destaque é o layout inteligente, com integração entre a proa — equipada com solário triplo e encostos reclináveis — e o cockpit, graças a uma ampla passagem pelo para-brisa. Internamente, a cabine de 1,90 metro de altura surpreende pela ambientação contemporânea e dois camarotes abertos, incluindo uma cama de casal na meia-nau e uma cama conversível na proa.

Sobre Triton Yachts iates

A Triton Yachts é uma consagrada linha de barcos projetada e construída pelo estaleiro paranaense Way Brasil, com 40 anos de mercado. A marca é referência no segmento de lanchas de passeio e conta com modelos que variam de 23 a 52 pés, reconhecidos pela segurança, qualidade construtiva, suporte aos clientes e inovação constante em design e materiais. Nos Estados Unidos, os modelos são comercializados sob a marca Hanover, que vem conquistando cada vez mais espaço no mercado internacional.

Leia + sobre turismo e notícias internacionais