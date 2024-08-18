Veja lista com os 180 candidatos de Nova Odessa

Veja lista com os 180 candidatos a vereadir de Nova Odessa

Nome Urna Coligação Partido
 OSEIAS JORGE PSD 55055
ADÃO – COSTA MADEIRAS PL 22200
ADAO SOUZA NOVO 30003
ADRIANA SOUZA FILHA DA TONINHA PODE 20670
ALAN CEBOLA CADEIRANTE Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13387
ALESSANDRO BAIANO MOBILIZA 33500
ANA COSTA Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 23456
ANA DO BAR PSB 40666
ANA LUCIA PANFLETO MDB 15500
ANA PAULA ALVARENGA MDB 15123
ANDERSON RENTES PMB 35555
ANDRÉ DA HIDROLUZ PL 22000
ANDRÉ ENFERMEIRO PSB 40111
ANDRÉ FAGANELLO OREIA PODE 20888
ANDREIA AMIGA DOS PETS PP 11077
ANTUNES PP 11700
ARNALDO BRITO PMB 35777
BOLINHA PRTB 28333
BRAZ REGES MINHA JÓIA SOLIDARIEDADE 77567
BUIU EVENTOS DC 27027
CABO NATAL PP 11111
CAPITÃO BONFIM NOVO 30190
CAPITÃO JACKSON PP 11190
CARINE DO GRUMAA PP 11011
CARLA LUCENA PSD 55505
CARLOS TOMEL NOVO 30500
CEARÁ ROLDÃO DA CONSTRUÇÃO REPUBLICANOS 10200
CLAUDIO CHILENO PMB 35500
DAMARES VETERINÁRIA PSB 40125
DANIEL FUJIHARA PSB 40555
DANIELA LYSYK PDT 12555
DEGO MOBILIZA 33300
DICO VIANA SOLIDARIEDADE 77123
DIEGO DE NOVA ODESSA UNIÃO 44123
DILSON BRANCO PL 22500
DJANE SOUZA PL 22777
DOUGLAS VILELLA MDB 15193
DR BELINE Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 43443
DR.NIVALDO PL 22123
EDGAR SALES AVANTE 70333
EDILENE LOBÃO PSB 40222
EDIVAL CASSITAS CASA DE DOCES PMB 35000
EDUARDO TEIXEIRA Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 65234
EDUCADORA ODETE Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 65123
ELIANE PICONI BABALU PSD 55500
ELIDIO DO BAR SOLIDARIEDADE 77222
EMANUEL ALVARENGA UNIÃO 44111
ENG LEANDRO BASSORA PSD 55100
ENG. DIEGO FEITOZA UNIÃO 44444
ERICE PMB 35007
ERIKA DO POSTO PP 11269
FABIÃO MDB 15555
FRANCO UNIÃO 44100
GANGA MOBILIZA 33382
GAÚCHO Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 23231
GEOVANES LOPES PRTB 28555
GERVÁSIO DE BRITO PODE 20777
GLAUCIO MIRANDA UNIÃO 44400
GUARDA TOM AGIR 36153
GUILHERME ALÔ PREFEITO UNIÃO 44555
GUILHERME AUTO ESCOLA AGIR 36123
GUSTAVO CAPUTI PP 11777
INDIA PRTB 28500
ÍRIS DO PÃO REPUBLICANOS 10300
ISAC DINIZ PSB 40100
IVAN CABELEIREIRO PSB 40888
IVETE DO PASTEL MOBILIZA 33554
IVONE SERPA NOVO 30030
IZILDA BOLO PRD 25255
JAMES DO TRAVESSEIRO DC 27612
JAPA DA PADARIA PODE 20024
JEFFERSON ANDRADE PDT 12000
JOÃO BATISTA PMB 35051
JOÃO CAMPODONICO PMB 35222
JOÃO CONSTRUTOR NOVO 30123
JOÃO SORRISO REPUBLICANOS 10222
JOICE DO ARTESANATO PDT 12012
JOSÉ BECHIS PRTB 28888
JULIO DO SÃO JORGE MOBILIZA 33345
KELY FILHA DO BIGODE MOBILIZA 33800
LAERCIO SILVA SOLIDARIEDADE 77100
LAINE FILHA DO TUBARÃO SOLIDARIEDADE 77019
LAUDISLEI DEPÓSITO DO ALEMÃO Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 23123
LEA MARTINS UNIÃO 44034
LEONARIO FELIX Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13000
LEVI TOSTA PODE 20222
LICO PSD 55555
LÚ CARVALHO REPUBLICANOS 10500
LU DO BAR NOVO 30134
LUAN VITORELLI PL 22100
LUCILENE DELLA PONTA LÚ PODE 20147
MARCELO MAITO UNIÃO 44321
MARCELO MORAIS ARTERIA ROCK PODE 20111
MÁRCIA REBESCHINI UNIÃO 44777
MARCOS VARIZI MSII INFRMÁTICA PP 11500
MARIA JOSE GRIGOL Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13111
MÁRIO TEOTONIO AVANTE 70123
MARLI RESTAURANTE PARMEGIANA REPUBLICANOS 10010
MATEUS MERCADO PARANÁ AVANTE 70070
MATHEUS RIBEIRO MOBILIZA 33123
MAURICIO DO AR CONDICIONADO MOBILIZA 33333
MAURÍCIO PRADO PSD 55123
MAZA DA AUTO ESCOLA PRTB 28180
MICHELE PODOLOGA NOVO 30302
MIRIAN DA VIVA FLORA PRD 25777
MIRO NOVO 30100
NADIR OLIVEIRA PMB 35123
NAPOLEÃO BORRACHEIRO SOLIDARIEDADE 77500
NAUM SIMÕES DC 27001
NELSON POSSOBON REPUBLICANOS 10100
NEUZA SILVA AGIR 36255
NICODEMOS DA SAÚDE MDB 15999
OSVAIR BENTEVI PP 11007
OSVALDO PADOVAN Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13013
PABLO RUAN NOVO 30333
PAÇOCA DO LAVA RAPIDO Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 23023
PARANÁ GÁS PODE 20133
PASTOR ASTÉRIO SILVA DC 27000
PASTOR CEZAR PRD 25025
PASTOR NIVALDO PSD 55111
PASTOR OSMAR DC 27777
PAULINHO DO VAREJÃO MOBILIZA 33000
PAULINO DO GÁS SOLIDARIEDADE 77300
PAULO BICHOF PODE 20123
PAULO PORTO PSD 55222
PELÉ PL 22222
PIRES DA PADARIA NOVO 30000
PR DO LOPES IGLESIAS PRD 25333
PR JAMES PRD 25007
PRICA CÁSSIA SOLIDARIEDADE 77011
PRISCILA PETERLEVITZ UNIÃO 44044
PROFESSOR ANTONIO PSB 40123
PROFESSOR CIDÃO PRTB 28972
PROFESSOR MAURO REPUBLICANOS 10190
PROFESSORA ALEXANDRA MENALE PL 22234
PROFESSORA ARIANA PRTB 28777
PROFESSORA DAYSE GODOI MOBILIZA 33343
PROFESSORA FABIANE PSB 40000
PROFESSORA RAQUEL DC 27999
PROFESSORA THAIS Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13333
RAFAEL BROCHI PSD 55777
RAI PP 11000
RAILDA AMORIM AVANTE 70777
RAQUEL SANTOS PSD 55000
REGINA SASSO DOS LACRES PRTB 28123
RENATA SIMÃO Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 23777
ROBERTO DO BAR REPUBLICANOS 10124
RODRIGO PELUCA CAPITÃO JACK Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 23520
ROMILDO RODRIGUES DE CARVALHO PRTB 28222
ROSANA TEIXEIRA SOLIDARIEDADE 77233
ROSANGELA PICCONI PL 22022
ROSELI D MORAIS PMB 35135
ROSILDA DA VAN Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 43333
SAMUEL SÍNDICO Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 23333
SANDRA MERENDEIRA AGIR 36777
SERGINHO DA SAÚDE MDB 15192
SERGINHO TINTAS SOLIDARIEDADE 77999
SERRINHA PMB 35111
SIDINEY SANTANA MDB 15211
SILMARA GODOI DC 27200
SIMONE ALCANTARA PODE 20000
SOFIA MICHELE DC 27190
SOLANGE MARESCALCHI Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 23440
TALLIANO PDT 12100
THAMARA FERREIRA MÃO AMIGA MDB 15321
THIAGO BEROCO Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13613
TIÃO BOCA LISA PRTB 28050
TIÃO SOUSA DC 27123
TIÃOZINHO DO KLAVIN PL 22511
TOTINHA Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 23678
VAGNER SANTOS PSB 40040
VANDERLEI COCATO REPUBLICANOS 10777
VERA LIMA AVANTE 70555
VIGILANTE ALEX DC 27333
WALDIR MAGRÃO REPUBLICANOS 10123
WDSON BORGES (BORGINHO) Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 23000
XANDÃO DA AMBULÂNCIA PDT 12192
XANDÃO DO CAMINHÃO PDT 12009
ZARA MDB 15000
ZÉ DO APOLO PRD 25010

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