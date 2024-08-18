Veja lista com os 180 candidatos de Nova Odessa

Veja lista com os 180 candidatos a vereadir de Nova Odessa
|Nome Urna
|Coligação
|Partido
|OSEIAS JORGE
|PSD
|55055
|ADÃO – COSTA MADEIRAS
|PL
|22200
|ADAO SOUZA
|NOVO
|30003
|ADRIANA SOUZA FILHA DA TONINHA
|PODE
|20670
|ALAN CEBOLA CADEIRANTE
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13387
|ALESSANDRO BAIANO
|MOBILIZA
|33500
|ANA COSTA
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|23456
|ANA DO BAR
|PSB
|40666
|ANA LUCIA PANFLETO
|MDB
|15500
|ANA PAULA ALVARENGA
|MDB
|15123
|ANDERSON RENTES
|PMB
|35555
|ANDRÉ DA HIDROLUZ
|PL
|22000
|ANDRÉ ENFERMEIRO
|PSB
|40111
|ANDRÉ FAGANELLO OREIA
|PODE
|20888
|ANDREIA AMIGA DOS PETS
|PP
|11077
|ANTUNES
|PP
|11700
|ARNALDO BRITO
|PMB
|35777
|BOLINHA
|PRTB
|28333
|BRAZ REGES MINHA JÓIA
|SOLIDARIEDADE
|77567
|BUIU EVENTOS
|DC
|27027
|CABO NATAL
|PP
|11111
|CAPITÃO BONFIM
|NOVO
|30190
|CAPITÃO JACKSON
|PP
|11190
|CARINE DO GRUMAA
|PP
|11011
|CARLA LUCENA
|PSD
|55505
|CARLOS TOMEL
|NOVO
|30500
|CEARÁ ROLDÃO DA CONSTRUÇÃO
|REPUBLICANOS
|10200
|CLAUDIO CHILENO
|PMB
|35500
|DAMARES VETERINÁRIA
|PSB
|40125
|DANIEL FUJIHARA
|PSB
|40555
|DANIELA LYSYK
|PDT
|12555
|DEGO
|MOBILIZA
|33300
|DICO VIANA
|SOLIDARIEDADE
|77123
|DIEGO DE NOVA ODESSA
|UNIÃO
|44123
|DILSON BRANCO
|PL
|22500
|DJANE SOUZA
|PL
|22777
|DOUGLAS VILELLA
|MDB
|15193
|DR BELINE
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|43443
|DR.NIVALDO
|PL
|22123
|EDGAR SALES
|AVANTE
|70333
|EDILENE LOBÃO
|PSB
|40222
|EDIVAL CASSITAS CASA DE DOCES
|PMB
|35000
|EDUARDO TEIXEIRA
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|65234
|EDUCADORA ODETE
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|65123
|ELIANE PICONI BABALU
|PSD
|55500
|ELIDIO DO BAR
|SOLIDARIEDADE
|77222
|EMANUEL ALVARENGA
|UNIÃO
|44111
|ENG LEANDRO BASSORA
|PSD
|55100
|ENG. DIEGO FEITOZA
|UNIÃO
|44444
|ERICE
|PMB
|35007
|ERIKA DO POSTO
|PP
|11269
|FABIÃO
|MDB
|15555
|FRANCO
|UNIÃO
|44100
|GANGA
|MOBILIZA
|33382
|GAÚCHO
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|23231
|GEOVANES LOPES
|PRTB
|28555
|GERVÁSIO DE BRITO
|PODE
|20777
|GLAUCIO MIRANDA
|UNIÃO
|44400
|GUARDA TOM
|AGIR
|36153
|GUILHERME ALÔ PREFEITO
|UNIÃO
|44555
|GUILHERME AUTO ESCOLA
|AGIR
|36123
|GUSTAVO CAPUTI
|PP
|11777
|INDIA
|PRTB
|28500
|ÍRIS DO PÃO
|REPUBLICANOS
|10300
|ISAC DINIZ
|PSB
|40100
|IVAN CABELEIREIRO
|PSB
|40888
|IVETE DO PASTEL
|MOBILIZA
|33554
|IVONE SERPA
|NOVO
|30030
|IZILDA BOLO
|PRD
|25255
|JAMES DO TRAVESSEIRO
|DC
|27612
|JAPA DA PADARIA
|PODE
|20024
|JEFFERSON ANDRADE
|PDT
|12000
|JOÃO BATISTA
|PMB
|35051
|JOÃO CAMPODONICO
|PMB
|35222
|JOÃO CONSTRUTOR
|NOVO
|30123
|JOÃO SORRISO
|REPUBLICANOS
|10222
|JOICE DO ARTESANATO
|PDT
|12012
|JOSÉ BECHIS
|PRTB
|28888
|JULIO DO SÃO JORGE
|MOBILIZA
|33345
|KELY FILHA DO BIGODE
|MOBILIZA
|33800
|LAERCIO SILVA
|SOLIDARIEDADE
|77100
|LAINE FILHA DO TUBARÃO
|SOLIDARIEDADE
|77019
|LAUDISLEI DEPÓSITO DO ALEMÃO
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|23123
|LEA MARTINS
|UNIÃO
|44034
|LEONARIO FELIX
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13000
|LEVI TOSTA
|PODE
|20222
|LICO
|PSD
|55555
|LÚ CARVALHO
|REPUBLICANOS
|10500
|LU DO BAR
|NOVO
|30134
|LUAN VITORELLI
|PL
|22100
|LUCILENE DELLA PONTA LÚ
|PODE
|20147
|MARCELO MAITO
|UNIÃO
|44321
|MARCELO MORAIS ARTERIA ROCK
|PODE
|20111
|MÁRCIA REBESCHINI
|UNIÃO
|44777
|MARCOS VARIZI MSII INFRMÁTICA
|PP
|11500
|MARIA JOSE GRIGOL
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13111
|MÁRIO TEOTONIO
|AVANTE
|70123
|MARLI RESTAURANTE PARMEGIANA
|REPUBLICANOS
|10010
|MATEUS MERCADO PARANÁ
|AVANTE
|70070
|MATHEUS RIBEIRO
|MOBILIZA
|33123
|MAURICIO DO AR CONDICIONADO
|MOBILIZA
|33333
|MAURÍCIO PRADO
|PSD
|55123
|MAZA DA AUTO ESCOLA
|PRTB
|28180
|MICHELE PODOLOGA
|NOVO
|30302
|MIRIAN DA VIVA FLORA
|PRD
|25777
|MIRO
|NOVO
|30100
|NADIR OLIVEIRA
|PMB
|35123
|NAPOLEÃO BORRACHEIRO
|SOLIDARIEDADE
|77500
|NAUM SIMÕES
|DC
|27001
|NELSON POSSOBON
|REPUBLICANOS
|10100
|NEUZA SILVA
|AGIR
|36255
|NICODEMOS DA SAÚDE
|MDB
|15999
|OSVAIR BENTEVI
|PP
|11007
|OSVALDO PADOVAN
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13013
|PABLO RUAN
|NOVO
|30333
|PAÇOCA DO LAVA RAPIDO
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|23023
|PARANÁ GÁS
|PODE
|20133
|PASTOR ASTÉRIO SILVA
|DC
|27000
|PASTOR CEZAR
|PRD
|25025
|PASTOR NIVALDO
|PSD
|55111
|PASTOR OSMAR
|DC
|27777
|PAULINHO DO VAREJÃO
|MOBILIZA
|33000
|PAULINO DO GÁS
|SOLIDARIEDADE
|77300
|PAULO BICHOF
|PODE
|20123
|PAULO PORTO
|PSD
|55222
|PELÉ
|PL
|22222
|PIRES DA PADARIA
|NOVO
|30000
|PR DO LOPES IGLESIAS
|PRD
|25333
|PR JAMES
|PRD
|25007
|PRICA CÁSSIA
|SOLIDARIEDADE
|77011
|PRISCILA PETERLEVITZ
|UNIÃO
|44044
|PROFESSOR ANTONIO
|PSB
|40123
|PROFESSOR CIDÃO
|PRTB
|28972
|PROFESSOR MAURO
|REPUBLICANOS
|10190
|PROFESSORA ALEXANDRA MENALE
|PL
|22234
|PROFESSORA ARIANA
|PRTB
|28777
|PROFESSORA DAYSE GODOI
|MOBILIZA
|33343
|PROFESSORA FABIANE
|PSB
|40000
|PROFESSORA RAQUEL
|DC
|27999
|PROFESSORA THAIS
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13333
|RAFAEL BROCHI
|PSD
|55777
|RAI
|PP
|11000
|RAILDA AMORIM
|AVANTE
|70777
|RAQUEL SANTOS
|PSD
|55000
|REGINA SASSO DOS LACRES
|PRTB
|28123
|RENATA SIMÃO
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|23777
|ROBERTO DO BAR
|REPUBLICANOS
|10124
|RODRIGO PELUCA CAPITÃO JACK
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|23520
|ROMILDO RODRIGUES DE CARVALHO
|PRTB
|28222
|ROSANA TEIXEIRA
|SOLIDARIEDADE
|77233
|ROSANGELA PICCONI
|PL
|22022
|ROSELI D MORAIS
|PMB
|35135
|ROSILDA DA VAN
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|43333
|SAMUEL SÍNDICO
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|23333
|SANDRA MERENDEIRA
|AGIR
|36777
|SERGINHO DA SAÚDE
|MDB
|15192
|SERGINHO TINTAS
|SOLIDARIEDADE
|77999
|SERRINHA
|PMB
|35111
|SIDINEY SANTANA
|MDB
|15211
|SILMARA GODOI
|DC
|27200
|SIMONE ALCANTARA
|PODE
|20000
|SOFIA MICHELE
|DC
|27190
|SOLANGE MARESCALCHI
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|23440
|TALLIANO
|PDT
|12100
|THAMARA FERREIRA MÃO AMIGA
|MDB
|15321
|THIAGO BEROCO
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13613
|TIÃO BOCA LISA
|PRTB
|28050
|TIÃO SOUSA
|DC
|27123
|TIÃOZINHO DO KLAVIN
|PL
|22511
|TOTINHA
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|23678
|VAGNER SANTOS
|PSB
|40040
|VANDERLEI COCATO
|REPUBLICANOS
|10777
|VERA LIMA
|AVANTE
|70555
|VIGILANTE ALEX
|DC
|27333
|WALDIR MAGRÃO
|REPUBLICANOS
|10123
|WDSON BORGES (BORGINHO)
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|23000
|XANDÃO DA AMBULÂNCIA
|PDT
|12192
|XANDÃO DO CAMINHÃO
|PDT
|12009
|ZARA
|MDB
|15000
|ZÉ DO APOLO
|PRD
|25010
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