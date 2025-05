Veja posição das cidades da região no ranking IPS

O ranking relatório do Índice de Progresso Social (IPS) dos 5.570 municípios brasileiros foi divulgado esta quinta-feira e traz a posição das cidades da região. Americana é a melhor posicionada e ocupada a 2a posição na RMC (Região Metropolitana de Campinas).

Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, registra a melhor qualidade de vida no Brasil. É o segundo ano consecutivo que Gavião Peixoto fica no topo do ranking nacional, com uma pontuação de 73,6, em uma escala que vai de 0 a 100.

O índice é feito com base em 57 indicadores sociais e ambientais e revela que, apesar de avanços, os desafios para garantir qualidade de vida à população brasileira ainda são grandes e, sobretudo, desiguais. A segunda colocação no ranking nacional ficou com Gabriel Monteiro (SP), seguido de Jundiaí (SP). Dos 20 municípios mais bem colocados, 14 estão no interior de São Paulo e somente três são capitais: Curitiba (PR), Brasília (DF) e Campo Grande (MS).

“Não é surpresa termos bons resultados em cidades do interior do Centro-Sul e, particularmente, em São Paulo, enquanto no resto do Brasil tende a ser o contrário”, explicou um dos coordenadores do IPS, Beto Veríssimo. “São Paulo tem uma boa rede viária, serviços de saúde e educação de qualidade e, por isso, as cidades pequenas apresentam boas performances. E há ainda o fenômeno de cidades maiores, polos locais, que apoiam as menores. É uma particularidade de São Paulo, onde riqueza se transforma em progresso social. Em muitos outros lugares isso não acontece.”

