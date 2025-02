Começa a esquentar em Americana os debates em torno da privatização do DAE da cidade. Audiência pública na segunda-feira na Câmara da cidade parece ter sido o start dos debates. Os opositores marcaram um ato de organização de campanha contra a venda no próximo domingo. (segue)

A audiência do DAE

A Prefeitura de Americana, por meio do Departamento de Água e Esgoto (DAE), promoveu na noite de segunda-feira (10), na Câmara Municipal, uma audiência pública para apresentação e discussão da proposta de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, capítulo sistema de esgotamento sanitário, atendendo o que prevê a Lei Federal nº 11.445/2007 e o Novo Marco Legal do Saneamento (Lei 14.026/2020). A audiência contou com a participação de aproximadamente 90 pessoas.

O superintendente do DAE, Marcos Morelli, falou sobre as diretrizes do Plano Municipal e a importância da discussão e do planejamento para prospecções futuras. “O debate e a participação da população são importantes para acompanhar, formular e atualizar as diretrizes do Plano Municipal de Saneamento Básico, com abrangência até o ano de 2052. Com as metas e ações planejadas e o crescimento da população e da cidade teremos uma expectativa para os próximos anos, levando em conta fatores ambientais e novas tecnologias que poderão alterar ou acrescentar novas medidas e ações”, explicou.

As proposições apresentadas na audiência serão compiladas pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), contratada pelo DAE para prestação de consultoria em soluções e alternativas para a delegação dos serviços de esgotamento sanitário do município.