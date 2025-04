Venda de IPTV na região tem Lula como garoto propaganda

O presidente Lula da Silva aparece como ‘garoto propaganda’ na venda de IPTV na região.

A peça usa uma fala de Lula recente em que ele indicava aos consumidores trocarem os produtos por mais baratos.

O folder que circula nos grupos aponta ‘tá caro? é só não pagar’ e mostra as vantagens de ter o pacote ao invés de assinar todos os streamings mais famosos do país.

O mercado de IPTV no Brasil tem experimentado um crescimento expressivo, impulsionado por plataformas como Pluto TV, Samsung TV Plus e LG Channels. Estas plataformas oferecem uma variedade de conteúdos de forma gratuita ou a preços acessíveis, atraindo um público que busca alternativas mais econômicas e flexíveis em relação à televisão por assinatura tradicional.

Apesar do sucesso dessas plataformas legítimas, a popularidade do IPTV também trouxe à tona preocupações com a pirataria. O surgimento de serviços ilegais que transmitem conteúdo sem autorização levanta questões sobre direitos autorais e a integridade do mercado, exigindo atenção das autoridades e dos consumidores.

O que é IPTV e quais são as implicações legais?

IPTV, ou Televisão por Protocolo de Internet, é uma tecnologia que permite a transmissão de conteúdo televisivo via internet. Embora a tecnologia em si seja legal, a controvérsia surge quando plataformas utilizam essa tecnologia sem as devidas licenças, resultando em violações de direitos autorais.

