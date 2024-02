Dono de padaria ameaça clientes com pedaço de pau

em uma confusão por causa do uso de notebook pelos jovens. A treta tomou conta da padoca Barueri na última quinta-feira (1º/2). Após o dono do estabelecimento ameaçar um grupo de clientes que estava no local.

Vídeos que circulam na internet mostram o momento em que o dono aborda as pessoas na mesa e proíbe que um laptop fique em cima da mesa. Segundo o responsável pela padaria, o grupo, que consumia produtos do local, estava vendendo algum tipo de serviço, o que, segundo a lei dele, é proibido.

“Eu determino o que é dentro do meu estabelecimento. Você está comercializando alguma coisa dentro do meu estabelecimento, aí é proibido”, diz o empresário.

