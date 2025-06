Vendas do dia dos Namorados deve crescer 4,8% na região

Mais vendas- O Dia dos Namorados será positivo ao varejo paulista — especialmente para segmentos mais sensíveis à data, como as lojas de roupas e de acessórios, as farmácias e perfumarias e aqueles que comercializam itens eletroeletrônicos.

Números da FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo), entidade a qual é filiado o Sincomercio (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste), mostram que essas vendas vão expandir 4,8% neste mês por causa da busca dos casais por presentes.

Mas o número representa uma desaceleração em relação ao Dia das Mães, quando os segmentos mais sensíveis do varejo paulista subiram suas receitas em 7,4%. Considerando que o Dia dos Namorados é uma das três datas mais relevantes da sazonalidade do setor, esse dado é um indicador importante da conjuntura atual.

Na análise da Federação, isso acontecerá por uma série de fatores econômicos, como a inflação no setor de serviços, que têm corroído parte da renda das famílias destinada ao consumo, e os juros altos, que afetam o crédito a médio e longo prazos.

LOJAS DE ROUPAS NA EXPECTATIVA das vendas

A FecomercioSP espera que o segmento mais afetado pela alta das vendas seja o de vestuário, acessórios e calçados, que crescerá 9,3%, com receitas brutas de quase R$ 10,3 bilhões no mês. Além do aumento na procura por roupas — bastante comum —, há ainda a base fraca de comparação estatística do ano passado, quando a atividade não teve um bom desempenho.

Na sequência, surgem as farmácias e perfumarias, com faturamento de R$ 12,3 bilhões, uma expansão de 8%. O segmento tem a vantagem de poder realizar ações de marketing e campanhas promocionais com mais capacidade de influenciar a decisão de compra dos casais.

Atividades de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e lojas de departamento vão incrementar suas receitas em 6,9%, enquanto as lojas de móveis e decoração vão subir 4,9%. Supermercados, por fim, sentirão algum impacto da data graças a produtos como chocolates, vinhos e flores.

TENDÊNCIAS DE CONSUMO

Pesquisas de empresas membros dos vários conselhos da FecomercioSP, assim como análises econômicas produzidas pela Entidade e por sindicatos afiliados no interior do Estado, revelam algumas tendências que, nos últimos anos, têm marcado o Dia dos Namorados. É o caso do uso dessa data por consumidores solteiros que promovem o autocuidado, muitas vezes impactando segmentos diferentes dos usuais.

O setor do Turismo também registra, ano após ano, efeitos positivos em alguns dos seus serviços, resultado de uma demanda cada vez maior por viagens curtas — ainda mais se a data cair perto do fim de semana (em 2025, será numa uma quinta-feira) — e por jantares em lugares diferentes, por exemplo, onde há o fator da experiência embutido no serviço.

O varejo, por sua vez, procura se adaptar a todas essas tendências com ofertas novas. Muitos lojistas do segmento de vestuário disponibilizam combos de presentes, em que é possível comprar, de uma vez só, flores, chocolates, acessórios e uma peça de roupa.

Já outras áreas apostam no crescimento digital, inclusive com estratégias para capturar clientes de última hora. São aquelas que investem em campanhas mais agressivas nas redes sociais, com influenciadores digitais e até gift cards e cupons de desconto para compras acima de faixas de valores.

Não são planos triviais para uma data que, segundo dados de fontes diversas, atinge, principalmente, a faixa etária entre 18 e 34 anos, em que há diferentes padrões de consumo dependendo das formações dos casais.

