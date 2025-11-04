Forte chuva atingiu a cidade por volta das 19h20 desta segunda-feira (3), mas sem feridos

No começo da noite desta segunda-feira (3), uma forte chuva com vendaval atingiu Sumaré. Houve o registro de desabamento da estrutura de cobertura de um tradicional estacionamento de veículos na Avenida da Amizade, na região de Nova Veneza.

A estrutura metálica ficou completamente destruída após o vendaval. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Secretaria Municipal de Trânsito foram mobilizadas imediatamente após o ocorrido. Ao chegarem até o endereço, os agentes constataram que não havia vítimas e que o trânsito fluía normalmente na via.

Pet

As chuvas fortes acompanhadas de ventos intensos também causaram alagamentos na região da Estrada Municipal Mineko Ito, nas proximidades da empresa PetCamp. Imagens que circulam nas mídias sociais mostraram o local inundado. Relatos deram conta de que um muro atrás de uma construção teria desabado devido à força da enxurrada.

Do mesmo modo, equipes da Defesa Civil foram acionadas e estiveram no local para avaliar os danos, verificar riscos estruturais e prestar apoio aos moradores.

Prefeitura

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Defesa Civil Municipal, informa que está de prontidão desde a noite do ocorrido, quando as fortes chuvas atingiram a cidade por volta das 19h20. O volume registrado foi de aproximadamente 41 milímetros, acompanhado por ventos de cerca de 66 km/h.

Devido à intensidade da chuva, foram registradas cerca de 25 quedas de árvores, além do desabamento parcial de uma estrutura de cobertura e de um muro nos fundos de uma loja de pets. Em outro ponto, uma árvore caiu sobre uma residência, felizmente sem vítimas.

As equipes da Defesa Civil seguem nas ruas finalizando os levantamentos e prestando apoio às ocorrências, em conjunto com as secretarias municipais envolvidas. O município permanece em estado de atenção, e a Prefeitura reforça que a população pode acionar a Defesa Civil em casos de emergência pelo telefone 199.