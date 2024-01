De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, os procedimentos têm um aumento aproximado de 20% a cada verão. Apesar da estação não ter um “estilo de corpo”, com os dias mais quentes, muitas pessoas buscam maneiras de mudar o visual por ser uma época em que os biquínis e sungas passam a fazer parte da rotina, expondo mais os corpos.

Porém, é necessário tomar muitos cuidados ao optar por uma cirurgia plástica para minimizar os riscos de complicações, além dos exames pré operatórios, a escolha do profissional é primordial. Para isso, o ideal é se programar e planejar cada detalhe do procedimento.

Talvez o principal empecilho esteja relacionado ao preço, afinal, realizar uma cirurgia não é barato para a maioria da população e, nessa ânsia de realizar um sonho, infelizmente, muitas pessoas acabam optando por profissionais ‘em conta’ e não qualificados, aumentando os riscos.

Mas o que muita gente não sabe, é que é possível realizar intervenções estéticas por meio de consórcios, com parcelas a partir de R$ 225,67. Os grupos são similares aos de carros e motos, por exemplo, mas direcionados para o nicho de cirurgias plásticas por meio de cartas de crédito. Essa é uma oportunidade de realizar o procedimento com um profissional capacitado e diminuir os riscos, uma vez que todo o processo poderá ser realizado de maneira planejada e acessível.

Existem inúmeras vantagens de entrar para o consórcio de cirurgia plástica, pois é possível se planejar financeiramente e definir o valor das parcelas e prazos. Além de não ter juros e, claro, poder ser contemplado a qualquer instante.

Rodrigo Martins, CEO da Âncora Consórcios acredita que essa modalidade de está, cada vez mais, se tornando popular entre os brasileiros, pois é uma maneira de alcançar o tão sonhado procedimento estético sem se arriscar. “Por conta do alto valor dos procedimentos, o consórcio para esse tipo de nicho vem chamando a atenção, muitas pessoas não conseguem se planejar para essa realização e o consórcio torna-se prático e proporciona uma autonomia de parcelas”, revela o executivo, que há alguns anos vem notando uma alta de Grupos focados em serviços estéticos.

“Na Âncora oferecemos os mais variados consórcios, desde os tradicionais para automóveis até os mais inusitados, como os de cirurgia plástica e até mesmo para casamentos e festas de formatura que se encaixam na categoria serviços. É um prazer poder facilitar e contribuir com a realização dos sonhos das pessoas. Atualmente, temos mais de 300 clientes com cartas voltadas para o segmento de serviços e mais de 60% destes, já foram contemplados”, completa Martins.

Para quem não entende muito bem o que é o consórcio, de maneira simplificada, são grupos de pessoas que se reúnem para uma finalidade comum, como por exemplo cirurgias plásticas. Cada consorciado paga uma parcela mensal, sendo que todas as cotas têm o mesmo valor. Assim, todos os meses o consorciado concorre com a sua cota para ser sorteado pela loteria federal e/ou também pode dar um lance para tentar “arrematar” o seu bem. É importante lembrar que ser escolhido não tira a responsabilidade de pagar o consórcio, uma vez que ele apenas antecipa a possibilidade de fazer a cirurgia. Assim, o primeiro contemplado deverá pagar o consórcio até o último mês de vigência do contrato.

Para finalizar, vale ressaltar alguns cuidados essenciais para aderir à Grupos de consórcio, tais como: verificar a credibilidade do profissional escolhido, afinal, é a sua vida que está em jogo e não há dinheiro que valha arriscá-la; avaliar as parcelas, para que elas não comprometam a saúde financeira e, principalmente, escolher uma administradora responsável e com boa reputação.