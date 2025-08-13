O vereador Thiago Brochi (PL) esteve reunido na Secretaria de Saúde de Americana para conhecer a demanda municipal e de que maneira a verba impositiva de R$ 100 mil indicada por ele será investida em consultas, exames e retornos cardiológicos. É uma das maiores necessidades da saúde pública e o recurso ajudará a cerca de 200 pessoas saírem da fila de espera e acessar mais rápido ao atendimento que pode salvar vidas.

Demanda

De acordo com o parlamentar, este é o tipo de ação que transforma a realidade das famílias americanenses. “É uma das especialidades mais procuradas pelos pacientes em Americana”, explicou. “A saúde continua como uma das nossas prioridades”, conclui. Emendas impositivas são recursos que os vereadores podem indicar dentro do orçamento do município para aplicação em ações específicas, sendo metade do montante destinado a serviços públicos de saúde.