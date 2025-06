Um requerimento aprovado pela Câmara Municipal de Sumaré pede explicações sobre a situação do Bosque dos Lagos Cidade Orquídea, no Jardim Dall’Orto. O documento foi apresentado pelo vereador Dudu Lima (Cidadania), após seu gabinete receber denúncias de que o espaço público estaria sofrendo com ocupações ilegais, destruição de árvores nativas e invasões de terra. O requerimento destinado à Prefeitura foi aprovado com 18 votos favoráveis na sessão ordinária desta terça-feira (17).

Entre os vários questionamentos que faz ao Executivo, o vereador pergunta se houve indícios de crime ambiental nos últimos dias nas localidades do Bosque dos Lagos Cidade Orquídea e quais procedimentos já foram adotados diante da situação. O parlamentar ainda questiona se houve processo licitatório ou empresa contratada para implantação dos serviços já realizados no bosque e qual o valor gasto para a implantação do espaço público.

Após a aprovação do documento em plenário, o vereador adiantou que a Prefeitura já estaria se mobilizando para resolver a situação. “O secretário de Meio Ambiente já me ligou ontem, depois de um vídeo que eu fiz, me falando que já tomou algumas providências semana passada mesmo. O Grupo de Proteção Ambiental da Guarda Municipal já fez um BO (boletim de ocorrência) referente ao ocorrido. Então é muito importante a gente ter transparência aqui. E eu tenho toda a certeza de que o prefeito também tem essa transparência”, declarou Dudu Lima.

Conforme o Regimento Interno da Câmara, os requerimentos com pedido de informações ao prefeito sobre assunto determinado, contendo exposição da matéria de forma detalhada e questionamentos sobre atos e fatos da Administração Municipal, são formulados por escrito e decididos pelo plenário da Casa.

Leia + sobre política regional

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP