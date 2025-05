O vereador Paulo Eduardo protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando esclarecimentos ao Departamento de Água e Esgoto (DAE) sobre a constante falta de água no bairro Vale das Nogueiras. Moradores da região procuraram o gabinete do parlamentar relatando que estão há mais de cinco dias enfrentando interrupções no abastecimento.

De acordo com os munícipes, a água tem chegado apenas durante a madrugada, e durante o dia, as torneiras permanecem secas, dificultando tarefas básicas do dia a dia.

No documento, o vereador questiona o DAE sobre as causas do problema, a previsão de normalização, medidas paliativas adotadas e se há obras previstas para solucionar definitivamente a situação.

Além disso, cobrou ações imediatas para garantir o fornecimento contínuo e digno de água à população local.

“É inadmissível que uma comunidade inteira conviva com esse tipo de instabilidade no abastecimento. Água é essencial, e o poder público precisa garantir esse direito básico”, destacou Paulo Eduardo.

O vereador seguirá acompanhando o caso e cobrando soluções junto ao DAE até que o problema seja totalmente resolvido.