O vereador Paulo Eduardo (PSD) protocolou um requerimento solicitando informações sobre a realização de exames de Ultrassom Obstétrico pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no município de Americana. A iniciativa atende às constantes reclamações recebidas em seu gabinete por gestantes que relatam dificuldades para agendar o exame essencial ao acompanhamento da gestação.

Segundo o parlamentar, algumas mulheres já se encontram em estado avançado da gravidez e ainda não conseguiram realizar sequer o primeiro exame de ultrassom, o que compromete o acompanhamento médico adequado do pré-natal.

No documento, o vereador questiona quantos exames de Ultrassom Obstétrico são ofertados pelo SUS durante o período do pré-natal e em quais semanas de gestação eles devem ser realizados. Ele também solicita informações sobre o tempo médio de espera atual para a realização do exame, bem como o número de gestantes que aguardam na fila pelo atendimento no município de Americana.

Além disso, o parlamentar quer saber qual é o volume mensal de exames realizados, se o serviço é oferecido por estruturas próprias do município ou por meio de clínicas conveniadas, e de que forma essas clínicas são escolhidas para prestar o serviço. Por fim, o vereador também questiona se há planejamento, por parte da Secretaria de Saúde, para ampliar a oferta do exame no município.

O parlamentar ressalta que o acompanhamento pré-natal é fundamental para garantir a saúde da gestante e do bebê, e espera que, com as informações solicitadas, seja possível promover melhorias no atendimento às futuras mães da cidade.