Nova Lei será votada nos próximos dias e possibilita a criação de um programa com terapeutas e psicólogos para capacitar, orientar e acolher mães e tutores de pessoas com transtornos do espectro autista.

Na exposição de motivos, Leco Soares, autor da proposta, diz: “Estamos encaminhando para apreciação de Vossa Excelência e dos nobres pares desta Casa, o incluso Projeto de Lei de nossa autoria que “autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Capacitação e Amparo psicológico para mães ou tutores legais de pessoas com Transtorno do Espectro Autista e dá outras providências”.

O Projeto de Lei pretende criar mecanismos para cuidar das famílias de pessoas com transtorno do espectro autista, oferecendo orientação e conhecimento técnico para cuidarem de seus filhos, além de proporcionar tratamento e acompanhamento aos familiares, que relatam níveis aumentados de estresse, depressão e ansiedade.

O acúmulo de funções e o pouco tempo para si mesmas aumentam a tensão e podem fazer com que essas mães entrem em colapso. Por isso, é muito importante que os tutores de autistas recebam um apoio psicológico durante todas as fases da criança ou do adolescente com o Transtorno Espectro Autista.

Imagine uma mãe cujo filho ou filha necessita de cuidados constantes, tem uma série de limitações e demanda não um, mas de vários tratamentos.”