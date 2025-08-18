O vereador e presidente da Câmara Municipal de Nova Odessa, Oséias Jorge (PSD), revelou na sessão desta segunda-feira (18) a existência de um possível ‘funcionário fantasma’ no Procon local. Ao comentar sobre o requerimento que convoca o servidor responsável pelo setor, Oséias disse que conversou com estagiários e ficou surpreso com a informação de que há 15 dias o assessor não aparece para trabalhar.

Os vereadores aprovaram o requerimento convocando o assessor de Gestão, Programas e Metas, Ricardo Eugênio, para explicar a situação envolvendo funcionário do setor no próximo dia 25, às 14h, na Casa de Leis. “A Prefeitura com tantas dificuldades financeiras. E funcionário comissionado tomando esse posicionamento. Isso é inadmissível”, apontou. Oséias disse que conversou com o prefeito Leitinho e o chefe de Gabinete. “Quero que tomem providência: ou vai trabalhar, ou manda embora”, sugeriu.

“Porque vai nós, vereadores, ficarmos 15 dias sem trabalhar pra ver o que acontece”, emendou Oséias Jorge. A vereadora Priscila Peterlevitz (União), que trabalhou na gestão pública, também pede providências. “É muito triste essa situação. Porque os estagiários estão lá, mas eles precisam de uma supervisão”, indicou. “Estamos atentos à resposta do senhor prefeito”, acrescenta.

Trabalho

Por sua vez, Elvis Garcia-Pelé (PL) cita que trabalhou por três anos no Procon de Nova Odessa. Segundo ele, o comparecimento de funcionários é fundamental. Tanto que, em sua época, chegou a resolver 86% das queixas oficializadas no setor. “Isso gera uma economia pro município e o Estado, na medida em que não se torna uma ação judicial”, detalhou. Sobre o caso de possível ‘funcionário fantasma’, Pelé disse que “é uma denúncia muito grave”.

Em seguida, André Faganello (Podemos) disse aos colegas que vão ter de convocar também o secretário de Desenvolvimento Econômico e Promoção Social, Antônio Alves Teixeira, para explicar porque o seu adjunto, Mateus Rosa Tognella, também não estaria comparecendo ao setor com frequência. “Faz quatro meses que ele foi nomeado e não tem quatro presenças”, afirmou Faganello. “Os próprios funcionários concursados passaram essa informação”, descreveu.

“Não quero saber se ele é de Campinas, Sumaré ou onde for. Se o prefeito optou por trazer pessoas de fora, pelo menos cobre presença no serviço”, completou Faganello. Quando houve o protocolo do requerimento, a respeito do funcionário no Procon, a reportagem do NM tentou o contato telefônico com Ricardo Eugênio para saber o posicionamento a respeito da denúncia no setor, mas não houve retorno. O espaço é concedido a todos que queiram se manifestar.