Nesta segunda-feira (1º), o vereador Fernando da Farmácia (PSD) esteve no bairro Jardim dos Lírios acompanhando as obras do Projeto Futuro Certo em Americana. A visita foi realizada ao lado do vice-prefeito Odir Demarchi (PSD) e do secretário de Habitação, Luiz Cezaretto.

O Projeto Futuro Certo será um espaço de inclusão, cursos e qualificação profissional, resultado de uma importante parceria entre a Prefeitura, o Senac e o Senai, trazendo novas oportunidades para a comunidade.

Transforma vidas

“É assim que transformamos a vida das pessoas: com trabalho, compromisso e parcerias que realmente fazem a diferença. O Jardim dos Lírios vai receber um espaço que vai abrir portas e gerar novas oportunidades para muita gente”, destacou.