O vereador Levi Rossi (PRD) visitou na quarta-feira (25) a PCH Americana (Pequena Central Hidrelétrica), operada pela CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) na barragem da Represa do Salto Grande. O parlamentar se reuniu com o supervisor da unidade, Michel Simões, e o consultor de relacionamento com o poder público da CPFL, Gerivaldo de Jesus Nunes.

Durante a visita, o parlamentar conheceu o funcionamento da central e conversou sobre o impacto e a importância da energia renovável para o desenvolvimento da cidade. “Foi uma visita institucional para poder conhecer a importância e funcionalidade das operações desta usina, que está instalada em nossa cidade há muitos anos, bem como entender o papel da hidrelétrica e seus impactos”, afirmou Levi.

