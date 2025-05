O vereador Marcos Caetano participou nesta quinta-feira (9) da inauguração do centro comercial Pátio 330. Recebido pelo idealizador do projeto, o empresário Gilmar Gimenez, Caetano conferiu o empreendimento construído ao lado do Via Direta, na Avenida Afonso Pansan, com o conceito de Stripmall — espécie de shopping center, mas de menor proporção e ao ar livre.

O “Pátio 330” conta com aproximadamente 50 lojas e serviços, como academia, farmácia e lotérica, entre outros, além de 30 opções gastronômicas. O espaço tem aproximadamente 6 mil metros quadrados de área construída e estacionamento com mais de 180 vagas. A expectativa é de que sejam criados 240 empregos diretos e 160 indiretos.